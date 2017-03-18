В Воронежской области самое красивое село получит 1 млн рублей
Среди критериев оценки — особенности застройки, достопримечательности, заповедники и красивая природа, отсутствие лишней наружной рекламы.
Среди критериев оценки — особенности застройки, достопримечательности, заповедники и красивая природа, отсутствие лишней наружной рекламы.
Конкурс «Самое красивое село Воронежской области» начнется в понедельник, 20 марта. Победитель получит 1 млн рублей, сообщила
Конкурс пройдет в два этапа — муниципальный и региональный. Муниципальный этап продлится с 20 апреля до 20 июня. Заявки на региональный этап можно подать до 1 июля. Участвовать в конкурсе смогут села муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, независимо от количества жителей — деревни, слободы, поселки, хутора, станции, кроме райцентров. От каждого района и Борисоглебского округа примут только по одной заявке.
Конкурсная комиссия отберет семь участников, набравших наибольшее количество баллов. Затем пройдет
Среди критериев оценки — особенности застройки, достопримечательности, заповедники и красивая природа, отсутствие лишней наружной рекламы. Жюри отметит активное участие местных жителей в благоустройстве и поддержании чистоты в селах.
Список конкурсных материалов доступен на сайте облправительства. Документы нужно направить в департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области (площадь Ленина, 1, кабинет 328). Контактный телефон 8 (473) 212 77 91.
Конкурс «Самое красивое село Воронежской области» организовало правительство Воронежской области в 2016 году. По замыслу организаторов, статус «самого красивого» повысит туристическую привлекательность