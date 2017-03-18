В Воронежской области самое красивое село получит 1 млн рублей

Конкурс «Самое красивое село Воронежской области» начнется в понедельник, 20 марта. Победитель получит 1 млн рублей, сообщила пресс-служба облправительства. Призерам достанется по 150 тыс. рублей.

Конкурс пройдет в два этапа — муниципальный и региональный. Муниципальный этап продлится с 20 апреля до 20 июня. Заявки на региональный этап можно подать до 1 июля. Участвовать в конкурсе смогут села муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, независимо от количества жителей — деревни, слободы, поселки, хутора, станции, кроме райцентров. От каждого района и Борисоглебского округа примут только по одной заявке.

Конкурсная комиссия отберет семь участников, набравших наибольшее количество баллов. Затем пройдет интернет-голосование с 25 сентября по 25 октября. Результаты голосования учтут при выборе победителя и 6 призеров.

Среди критериев оценки — особенности застройки, достопримечательности, заповедники и красивая природа, отсутствие лишней наружной рекламы. Жюри отметит активное участие местных жителей в благоустройстве и поддержании чистоты в селах.

Список конкурсных материалов доступен на сайте облправительства. Документы нужно направить в департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области (площадь Ленина, 1, кабинет 328). Контактный телефон 8 (473) 212 77 91.