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14:56 (мск), источник: Om1.ru

Омская «Ангара» должна за 5−7 лет полностью вытеснить «Протон»

Перспективы омской космической отрасли обсуждались в ходе визита делегации «Роскосмоса» в Омск.

17 марта в Омск приехала делегация «Роскосмоса» во главе с гендиректором госкопрорации Игорем Комаровым. В рамках визита прошло совещание в ПО «Полет» с участием губернатора Виктора Назарова, на котором обсуждалось развитие омской космической отрасли, сообщили в пресс-службе облправительства.

Игорь Комаров заявил, что «Роскосмос» делает ставку на омское производство, на которое ляжет большая часть работ по ракетному комплексу «Ангара». Запуск запланирован на 2021 год.

— К концу 2021 года мы должны запустить «Ангару» с космодрома «Восточный». Эта большая задача, которую нужно решать здесь и коллективно, — отметил гендиректор.

В сою очередь генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Андрей Калиновский считает, что «Ангара» в ближайшие 5−7 лет должна полностью заместить тяжёлую ракету семейства «Протон».

— «Протон» славно потрудился за 50 лет, но его заменяет ракета нового класса с новыми возможностями, которая обеспечивает нам независимый выход в космос. Я должен отметить, что Омская область — один из тех редких случаев, когда мы имеем такую колоссальную поддержку во всех наших начинаниях со стороны областного Правительства и с точки зрения подготовки кадров, и в решении всех вопросов именно по повышению эффективности организации производства, — сказал Калиновский.

Главная новость по теме Ракета с омским модулем «Ангара» взлетит не раньше 2020 года.

Напомним, выпуск частей «Ангары» в том числе проходит в Омске — в филиале ГКНПЦ имени Хруничева ПО «Полет», где с 2009 года была начата программа по налаживанию серийного производства ракет. Кроме того, в конце 2015 года сообщалось, что в скором времени омичи начнут заниматься сборкой «Ангары» в связи с реформацией центра Хруничева, для чего в модернизацию омского завода было инвестировано по меньшей мере 200 млн рублей.

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