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21:23 (мск), источник: РИА Новости

Украинские ученые заявили о создании лекарства от рака

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украинским ученым, работающим на полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, удалось создать лекарство от рака, заявил директор Национального антарктического центра Украины Валерий Литвинов в интервью новостной службе ТСН украинского телеканала «1+1».

Источник: Reuters

«Наши биологи создали лекарство на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеют экстремальные возможности. И эти лекарства помогают даже от рака четвертой степени», — сказал Литвинов в интервью, опубликованном на сайте ТСН в пятницу.

По словам главы центра, биологический институт университета имени Тараса Шевченко уже получил лицензию на препарат, который назвали «Меловит», однако пока лекарство недоступно для людей.

Ученые провели только тестирование на животных, им еще предстоят долгие и затратные испытания, в которых должна принять участие группа людей. Лекарство станет доступным для людей после проведения доклинических исследований, пояснил Литвинов.

Комментарии
3
Сергей Саморуков
Посмотрим . Хотелось бы верить
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woodyM®SailorАВ
"свежо предание,да верится с трудом"((
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denis klimenko
Без комментариев!!!
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