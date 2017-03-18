На Карла Маркса появилась 300-килограммовая рыба, которая вряд ли соответствует дизайн-регламенту

Рыба — это часть входной группы магазина, над ней работали около двух лет. К изваянию приложили легенду о том, как царь Алексей Михайлович окольцевал и отпустил на волю одну из рыб, а потом она попала на стол другому царю — Петру 1 — именно в Воронеже.

Странный архитектурный объект пришелся по вкусу краеведам и историкам. Кстати, именно они буквально в прошлом году, напомним, подписали приговор бронзовым быкам — их на свои деньги установил один из воронежских бизнесменов. Тогда эксперты говорили, что улица Карла Маркса — это литературный уголок Воронежа и копиям скульптур с Уолл-стрит там не место.

Теперь быки ждут своего часа на задворках одной из новостроек. Изначально рыба в литературную концепцию тоже не вписывалась, но удачно подобранная небылица положение исправила. К тому же, изваяние каким-то таинственным образом вписалось и в дизайн-регламент. Как именно, чиновники мэрии не смогли пояснить.

Наталья Папина, владелец магазина:

«Я не помню, чтобы мы столкнулись прямо с сильными препятствиями. Мы работали с архитекторами, с дизайнерским бюро, которое знало, как правильно, как грамотно всё делать. У нас очень интересная улица. Там — памятник Маршаку, и мы хотели бы вписаться в эту сказочность».