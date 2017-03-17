Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт
Поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт скончался в островном государстве
Поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт скончался в островном государстве
Литератору было 87 лет. Он умер в своем доме, причина смерти не уточняется.
Уолкотт получил Нобелевскую премию в 1992 году с формулировкой «за яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и являющееся результатом преданности культуре во всем ее многообразии».
В его библиографии более 40 сборников и драматургических постановок. Его основным произведением считают эпическую поэму «Омерос».
Он также долгое время преподавал в Бостонском университете и Гарварде. Уолкотт был одним из претендентов на пост почетного профессора поэзии Оксфордского университета, но вынужден был снять свою кандидатуру
Дерек Уолкотт родился в 1930 году в