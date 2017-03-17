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21:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт

Поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт скончался в островном государстве Сент-Люсия. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Associated Press.

Литератору было 87 лет. Он умер в своем доме, причина смерти не уточняется.

Уолкотт получил Нобелевскую премию в 1992 году с формулировкой «за яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и являющееся результатом преданности культуре во всем ее многообразии».

В его библиографии более 40 сборников и драматургических постановок. Его основным произведением считают эпическую поэму «Омерос».

Он также долгое время преподавал в Бостонском университете и Гарварде. Уолкотт был одним из претендентов на пост почетного профессора поэзии Оксфордского университета, но вынужден был снять свою кандидатуру из-за анонимных писем, в которых он обвинялся в сексуальных домогательствах, предположительно совершенных в 1980-х годах.

Дерек Уолкотт родился в 1930 году в Сент-Люсии. Помимо Нобелевской, является лауреатом премии Томаса Стернза Элиота.

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