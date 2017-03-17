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17 марта, источник: АиФ Прикамье

Студентка ПГНИУ пожаловалась на червей в душе спортивного корпуса вуза

Об этом она сообщила в соцсетях.

Студентка ПГНИУ пожаловалась на дождевых червей в душе спортивного корпуса вуза. Об этом она сообщила в паблике «Подслушано ПГНИУ», в качестве доказательства выложив фотографии и видео.

Девушка сообщила, что ещё 10 марта написала заявление об этом в студенческом профкоме университета. Однако спустя несколько дней студентка снова обнаружила дождевых червей в душе.

«А черви всё так же живут себе и радуются в душе спортивного корпуса. Нет сомнений в том, что они там живут, а не кто-то их туда подбросил, ибо уже столько дней прошло с первого обнаружения», — написала студентка, пожаловавшись на бездействие профкома.

На это представители профкома в комментариях к посту ответили, что держат вопрос на контроле и уже передали заявление в администрацию вуза.

«На сегодняшний день уборку осуществляет клининговая компания, и из-за этого возникают сложности. Вопрос оставляем на контроле», — ответили возмущённой студентке.

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