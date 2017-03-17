Студентка ПГНИУ пожаловалась на червей в душе спортивного корпуса вуза

Студентка ПГНИУ пожаловалась на дождевых червей в душе спортивного корпуса вуза. Об этом она сообщила в паблике «Подслушано ПГНИУ», в качестве доказательства выложив фотографии и видео.

Девушка сообщила, что ещё 10 марта написала заявление об этом в студенческом профкоме университета. Однако спустя несколько дней студентка снова обнаружила дождевых червей в душе.