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17 марта, источник: РИА Новости

В Нью-Йорке проходит парад в честь святого Патрика

НЬЮ-ЙОРК, 17 мар — РИА Новости. Парад в честь святого Патрика впервые проходит рядом с резиденцией президента США в Нью-Йорке: традиционное шествие растягивается по Пятой авеню, где между 56-й и 57-й улицей располагается небоскреб Trump Tower, который уже получил неофициальное название «Северный Белый дом».

Источник: AP 2017

Число полицейских на прилегающих к башне Трампа улицах в пятницу было увеличено. Зрителям запрещено останавливаться на этом участке, как у здания, так и на противоположной стороне авеню.

День святого Патрика отмечается ежегодно 17 марта не только в Ирландии, но и далеко за ее пределами. Принято считать, что первый парад прошел в Нью-Йорке еще в 1762 году. Впрочем, на пальму первенства претендует и Бостон. Этот день давно любим не только потомками ирландских переселенцев. Тысячи жителей США и туристы приобщаются к гуляниям, облачаясь в зеленые костюмы или шляпы и прикрепляя к одежде значок трилистника — национального символа Ирландии.

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​В шумной и красочной колонне 256-го парада в этом году — 150 тысяч участников. В шествии по традиции принимают участие военные оркестры, ветераны различных военных кампаний США, офицеры полиции Нью-Йорка, студенческие организации, и, конечно, оркестры в ирландских клетчатых килтах, исполняющие на волынках национальные мелодии.

До двух миллионов зрителей выстроились в эту пятницу вдоль Пятой авеню. Однако на этот раз зеленым футболкам многие предпочли теплые куртки. В прошлом году в этот день температура прогрелась до 15−17 градусов тепла, в этом — лишь до 4. После обрушившегося на северо-восток США снежного шторма Нью-Йорк все еще пребывает в состоянии зимы. Подготовку к Дню святого Патрика в ночь на пятницу коммунальные службы города и вовсе начали с расчистки ледяных сугробов на тротуарах Пятой авеню, чтобы освободить путь для зрителей. Окончание парада его участники и гости Большого яблока традиционно отпразднуют за обязательной кружкой ирландского темного пива.

Ранее синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов — поминальный список святых — крестителя Ирландии святого Патрика, а также еще более десятка святых Западной Европы, которые были канонизированы до 1054 года, когда произошло разделение Церкви на западную и восточную.

Комментарии
2
TURBODED
и предвыборный праздник канонизированного святого Вована...
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Игорь Романов
Пятая колона упорно продвигает праздники наших оккупантов на просторы России. Для этого они используют все имеющиеся СМИ. Как трепетно они комментируют дни празднования святого Патрик, святого Валентина, Хануку... В то же время, пытаются опорочить все наши праздники. Новый год тоже. Историю тоже изгадили.
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