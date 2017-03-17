В Нью-Йорке проходит парад в честь святого Патрика

Число полицейских на прилегающих к башне Трампа улицах в пятницу было увеличено. Зрителям запрещено останавливаться на этом участке, как у здания, так и на противоположной стороне авеню.
День святого Патрика отмечается ежегодно 17 марта не только в Ирландии, но и далеко за ее пределами. Принято считать, что первый парад прошел в
В шумной и красочной колонне 256-го парада в этом году — 150 тысяч участников. В шествии по традиции принимают участие военные оркестры, ветераны различных военных кампаний США, офицеры полиции
До двух миллионов зрителей выстроились в эту пятницу вдоль Пятой авеню. Однако на этот раз зеленым футболкам многие предпочли теплые куртки. В прошлом году в этот день температура прогрелась до 15−17 градусов тепла, в этом — лишь до 4. После обрушившегося на
Ранее синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов — поминальный список святых — крестителя Ирландии святого Патрика, а также еще более десятка святых Западной Европы, которые были канонизированы до 1054 года, когда произошло разделение Церкви на западную и восточную.