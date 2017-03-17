В Нью-Йорке проходит парад в честь святого Патрика

Число полицейских на прилегающих к башне Трампа улицах в пятницу было увеличено. Зрителям запрещено останавливаться на этом участке, как у здания, так и на противоположной стороне авеню.

День святого Патрика отмечается ежегодно 17 марта не только в Ирландии, но и далеко за ее пределами. Принято считать, что первый парад прошел в Нью-Йорке еще в 1762 году. Впрочем, на пальму первенства претендует и Бостон. Этот день давно любим не только потомками ирландских переселенцев. Тысячи жителей США и туристы приобщаются к гуляниям, облачаясь в зеленые костюмы или шляпы и прикрепляя к одежде значок трилистника — национального символа Ирландии.