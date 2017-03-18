Жители села Томай своими силами отремонтировали пять местных улиц
Жители села Томай (АТО Гагауз Ери) своими силами отремонтировали пять местных улиц, передает МОЛДПРЕС.
Жители села Томай (АТО Гагауз Ери) своими силами отремонтировали пять местных улиц, передает МОЛДПРЕС.
По словам мэра села Федора Топчу, «проблема плохих дорог внутри населенных пунктов есть везде, но в Томае ее решают сами жители, потому как в бюджете средств на эти цели нет», сообщает gagauzinfo.md.
Федор Топчу уточнил, что в 2015—2016 годах в примэрию поступило много обращений от жителей, которые сами изъявили желание отремонтировать улицы родного села.
«Со стороны примэрии мы выделили им помощь, оплатили грейдер и топливо. Люди собрались и в течение короткого времени отремонтировали улицу длиной в 780 метров, установили там водоотводные трубы. До этого улица была в таком плохом состоянии, что “скорая помощь” не могла туда проехать. Сейчас, благодаря желанию и стараниям людей, эта улица по качеству стала как центральная», — сказал он.
Совместными усилиями сельчане отремонтировали 4,5 километра дорог.
Село Томай — одно из крупнейших сел в автономии, с численностью населения более 5 тыс. человек.