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10:38 (мск), источник: Publika.md

Жители села Томай своими силами отремонтировали пять местных улиц

Жители села Томай (АТО Гагауз Ери) своими силами отремонтировали пять местных улиц, передает МОЛДПРЕС.

Источник: Publika.md

По словам мэра села Федора Топчу, «проблема плохих дорог внутри населенных пунктов есть везде, но в Томае ее решают сами жители, потому как в бюджете средств на эти цели нет», сообщает gagauzinfo.md.

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Федор Топчу уточнил, что в 2015—2016 годах в примэрию поступило много обращений от жителей, которые сами изъявили желание отремонтировать улицы родного села.

«Со стороны примэрии мы выделили им помощь, оплатили грейдер и топливо. Люди собрались и в течение короткого времени отремонтировали улицу длиной в 780 метров, установили там водоотводные трубы. До этого улица была в таком плохом состоянии, что “скорая помощь” не могла туда проехать. Сейчас, благодаря желанию и стараниям людей, эта улица по качеству стала как центральная», — сказал он.

Совместными усилиями сельчане отремонтировали 4,5 километра дорог.

Село Томай — одно из крупнейших сел в автономии, с численностью населения более 5 тыс. человек.

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