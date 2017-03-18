Какую продукцию из Беларуси ждут в Евросоюзе

В Столбцах даже завод назвали БелНатурПродукт, правда, просуществовал он под такой вывеской недолго, до реорганизации (в 2012 году) имел чистый убыток в размере 1,7 миллиарда рублей за полугодие. Дела наладились при передаче активов Городейскому сахарному комбинату.

Идея, как говорится, лежала на поверхности. В былые времена заводы по переработке овощей и фруктов не имели того разнообразия химических ингредиентов, которыми располагают нынче, разумеется, при наличии финансов, и наработали огромный опыт производства без ароматизаторов и всяческих вкусовых имитаций. Наработки пришлись к европейскому двору сейчас, когда мир вспомнил о натуральной, дарованной самой природой еде.

ВО-ПЕРВЫХ, во многих европейских странах есть потребитель в буквальном смысле с блюдечком с голубой каемочкой. При всем богатстве той же французской или итальянской кухни сухой тост с джемом и эспрессо там наиболее популярный вариант завтрака, как и круассаны, которые французы любят макать в утренний кофе. Конечно, от банок и пластиковых упаковок с вкусным содержимым на тамошних полках разбегаются глаза. Втиснуться среди них новой торговой марке, тем более нераскрученным белорусским брендам сложно. Однако настойчивость проявлять стоит. Рынок при изобилии похожих продуктов завоевывается новизной — вкуса, упаковки, продвижения, в основе чего лежит оригинальная идея. Наша консервная плодоовощная отрасль находится в самом начале пути освоения торгового мирового пространства. Тем не менее первые шаги сделаны в правильном направлении — к натуральности продукции.

Как видим, это сырье, а нам нужна добавленная стоимость, которую дает углубленная переработка. Надо находить новые товарные позиции и прорубать окно в Европу. Думаете, нас там не ждут? Отнюдь, в Минской области есть примеры, когда переработчики больше поставляют в ЕС, чем в Россию.

Сейчас продукция переработки его Столбцовского филиала почти поровну делится между внутренним и внешним рынками. Директор Алла Кожуховская не скрывает, что новые ориентиры появились именно благодаря реконструкции и модернизации, проведенным за счет головного предприятия, но курс на натуральность остался прежним:

— Принципиально не работаем с красителями, подсластителями, ароматизаторами, чем и отличаемся от конкурентов. Мы отказались от потерявших спрос трехлитровых банок, а начали выпуск соков в современной удобной упаковке бэг-ин-бокс. Картонную коробку с краником и на пикник удобно взять, и на дачу, пользуется спросом у школ. Реализовали также импортозамещающий проект по производству натуральных фруктово-ягодных наполнителей для молочной и кондитерской промышленности.

Годом ранее комбинат ввел в эксплуатацию цех по производству фруктовой продукции — повидла, подварки, джемов, конфитюров, начинок. И сейчас как нашел. Понятно, что конкурировать с одним мешком сахара на внешнем рынке сложно, объясняет заместитель директора по коммерческой деятельности Городейского сахарного комбината Андрей Бацкель:

— Чтобы увеличить продажи, надо выходить с востребованным широким ассортиментом и позиционировать натуральность продукта. Завоевывать рынок мы можем только высоким качеством.

Чтобы иметь собственное сырье и снизить таким образом себестоимость, заложили 320 гектаров сада, где, кроме яблок, заготавливают кабачки, малину, клубнику, черную и красную смородину, голубику. Да, натуральное не всегда дешевое, но сегодня на первое место ставится не столько цена продукции, сколько качество, считают на комбинате.

СТАРОДОРОЖСКИЙ плодоовощной завод, в отношении которого также принято своевременное решение отдать под управление Слуцкого сахарорафинадного комбината, сейчас 25,6 процента готовой продукции (соки, нектары, морсы, варенья, фруктовую консервацию) отправляет за рубеж, причем из них поставки в ЕС — 10 процентов, в Россию — 15. Из производимых полуфабрикатов в асептической упаковке, которые применяются в дальнейшем производстве, большая часть идет в Европу.

На заводе масштабная реконструкция началась в 2007 году. Можно сказать, предприятие построили заново, из старого сохранились только котельная и производственный цех, который переоборудовали в склад. Закуплено современное оборудование — линии для приготовления и розлива соков с мякотью в стеклянную бутылку и банку с укупоркой твист-офф, для переработки овощей, фруктов и производства пюре, для приготовления повидла и джемов, проложены необходимые коммуникации. За это время вложено около 22 миллиардов рублей, из них 14,5 миллиарда — кредиты банков, остальное — средства республиканского и областного бюджетов. Деньги большие и, разумеется, от завода ждали отдачи, а финансовое положение было критическим и могло привести к коллапсу, несмотря на господдержку, как это случилось с Витебским плодоовощным комбинатом, вступившим недавно в процедуру банкротства. Вовремя подставили плечо сахаровары.

С помощью головного предприятия модернизацию продолжили. В 2015 году полностью автоматизировали подачу сырья, на что потратили 2 миллиарда рублей, зато смогли исключить затраты на ручной труд и увеличить количество принимаемых ягод и фруктов. В ближайшей перспективе планируют расширить производство варенья и джемов, ведь спрос на продукцию растет. Намерены установить дополнительные вакуум-варочные аппараты, чтобы ягода оставалась целой, новый автоклав.

Окно в Европу открывают контакты, что завязываются на разных выставках, — в их поиске стародорожчане проявляют немалую активность. Благодаря немецкой компании получили биологический сертификат на березовый сок и дикорастущие ягоды, который дает право поставок в страны ЕС. В Европе, да и в Америке этот природный напиток позиционируют как хороший продукт для детоксикации организма. А с учетом того, что сейчас в мире становится популярна йога, наметился тренд на раскрутку всякого рода древесных вод. Эксперты прогнозируют рост рынка до 2025 года. У наших производителей в этом направлении хорошие перспективы. Бренд СтаДар понемногу узнают в Польше, Италии, Португалии и других странах.

Скоро немецкие специалисты приедут в Старые Дороги с ежегодной инспекторской проверкой на подтверждение биосертификата. Главный технолог Оксана Телеш убедилась на практике, что важно для европейского потребителя:

— Понятно, проверяющие должны удостовериться в качестве и чистоте сырья. Инспекторы вникают во все — начиная от его заготовки и заканчивая хранением готовой продукции. Выезжаем вместе с ними в лес, смотрим, как собирается сок, попадает ли туда что-то извне. Они интересуются, чем обрабатывают деревья, отбирают пробы сока и инспектируют у себя на все параметры по токсичности и радиации. А так как наши леса, можно сказать, девственно чистые, проблем с этим не возникает. Потом наблюдают производственный процесс, прослеживая всю цепочку — от приема сырья до склада. Смотрят, как мы отделяем биосырье, определяем биопродукцию. При отгрузке смотрят, какими документами сопровождается товар.

В прошлом году стародорожский завод получил кошерный сертификат. А выйти на рынок Израиля помогло участие в выставке Продэкспо. В эту страну под израильской торговой маркой отправлено две партии фасованной по 280 граммов замороженной дикорастущей ягоды.

Не меньшую популярность завоевывает сок из голубики. Не случайно голубичный нектар и морковный сок с мякотью из Старых Дорог на Продэкспо этого года получили золотую медаль. Чтобы иметь свежее качественное сырье, заводчане заложили плантацию целебной ягоды в собственном двадцатигектарном саду. И если урожай дикоросов то вымерзает, то высыхает, то на садовых плантациях лесных сородичей можно гарантированно заготавливать ягоду и не менее ценные малину, клюкву. В сырьевом ассортименте также — брусника, черника, вишня, смородина. Ягода идет в основном на варенье, пюре из клюквы, черники и брусники, добавляется в березовый сок. В Англии и Нидерландах такой микс уже оценили.

Инспекции партнеров по сертификации для заводчан — своеобразная учеба. Если сравнивать с СТБ, то требования Евросоюза — к содержанию сухого вещества, PH, по другим параметрам — одинаковы с белорусскими. То есть мы вписываемся в европейские мерки, а если необходимо что-то дополнить, доработать, то наши технологи и инженеры могут безболезненно привести все в соответствие.

От природных же условий, влияющих на дикорастущие растения, плоды которых составляют более 60 процентов зарубежных поставок, зависит весь экспорт Стародорожского района. Кроме плодоовощного завода, заморозкой занимаются несколько фирм. В прошлом году заготовки порадовали, и экспорт вырос на 6,5 процента, а годом ранее, наоборот, обвалился. Недобрали и прибыли.

УКРАИНСКИЙ эксперт из сертифицирующей организации Сергей Галашевский прогнозирует: на ягоды, в частности, на малину, спрос не будет удовлетворен еще 6—7 лет. Белорусские технологи фруктовых десертов, если хотят продвинуть свою продукцию в Евросоюз, должны быть в курсе всех потребительских тенденций, знать вкусы каждой страны, потому что, согласитесь, кулинарные традиции везде разные. Скажем, много где готовят брусничный соус. Вряд ли фрау или миссис сами выжимают сок для него. Несомненно, хозяйки покупают добавку в готовом виде. Почему бы белорусам им в этом не помочь?

Держат ухо востро и стародорожские специалисты. Совместно с НПЦ по продовольствию на заводе разрабатывают новую линейку фруктовых джемов с низким содержанием сахара — еще одно востребованное направление современного рынка. Практически освоили технологию фрешей, куда входит только натуральное сырье, сахар и пектин. К сезону готовы работать с новыми видами продукции и продвигать их за рубеж.

Сейчас на заводе знакомятся с новым российским ГОСТом. В соответствии с его нормативами меняется фасовка — варенье можно разливать по пол-литра, раньше допускалось до литра. Можно использовать больший ассортимент сырья, что также нашим производителям на руку. Есть и другие новшества, которые вполне могут освоить. Ведь рынок страны-соседки по-прежнему притягателен: российский покупатель хорошо знает белорусское качество, из-за зарубежных санкций и введенного встречного продуктового эмбарго освободилось примерно 80 процентов торгового сегмента плодоовощных консервов, соков, пюре и детского питания, куда мы можем, если постараться, проникнуть.

Наша плодоовощная промышленность способна производить продукцию, отвечающую более разнообразным потребностям. Вместе с тем не все созданные мощности задействованы на полную силу. Мы примерно на треть недоиспользуем то, что создали, вложив большие средства. Для чего необходимо эффективное управление всеми видами ресурсов, направленное на рост конкурентоспособности продукции из Беларуси по критериям цены и качества, продвижение ее как натуральной, экологически чистой и безопасной на наиболее перспективные рынки и увеличение дохода с единицы экспорта.

klimovich@sb.by.