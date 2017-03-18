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00:23 (мск), источник: ТАСС

Организаторы «Евровидения-2017» надеются, что все участники конкурса приедут в Киев

ЖЕНЕВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Европейский вещательный союз (ЕВС) ожидает, что все участники конкурса «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, смогут приехать на Украину.

Так в женевской штаб-квартире ЕВС прокомментировали, по просьбе ТАСС, ситуацию, сложившуюся вокруг участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой, которой Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд в страну.

Официальный представитель ЕВС Дейв Гудман на вопрос корреспондента ТАСС, сможет ли Россия направить на конкурс другого участника, если Самойловой власти Украины откажут во въезде в страну, ушел от прямого ответа, но рассказал о ситуации в целом.

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«ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины, и этот вопрос должен решаться властями, с которыми мы имеем хороший диалог с июня, — сказал он. — Мы ранее получили заверения от украинских властей, что, в духе этого события, все, кто желает посетить песенный конкурс “Евровидение” и кто не представляет угрозы, будут свободны это сделать, и их безопасность будет гарантирована».

«Таким образом, мы ожидаем, что может быть найдено решение, чтобы каждая делегация могла приехать на Украину для участия», — заключил Гудман.

Ранее в ЕВС сообщили, что не имеют ничего против участия Самойловой в конкурсе. В то же время, глава СБУ Василий Грицак заявил сегодня, что «по состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певице из России (Юлии Самойловой) пока не принято», и «до мая еще много времени». По его словам, «продолжается проверка СБУ о возможности запрета въезда певице на Украину из-за незаконного посещения ею Крыма», и он лично выступает за запрет.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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