Организаторы «Евровидения-2017» надеются, что все участники конкурса приедут в Киев

Официальный представитель ЕВС Дейв Гудман на вопрос корреспондента ТАСС, сможет ли Россия направить на конкурс другого участника, если Самойловой власти Украины откажут во въезде в страну, ушел от прямого ответа, но рассказал о ситуации в целом.

Так в женевской штаб-квартире ЕВС прокомментировали, по просьбе ТАСС, ситуацию, сложившуюся вокруг участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой, которой Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд в страну.

«ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины, и этот вопрос должен решаться властями, с которыми мы имеем хороший диалог с июня, — сказал он. — Мы ранее получили заверения от украинских властей, что, в духе этого события, все, кто желает посетить песенный конкурс “Евровидение” и кто не представляет угрозы, будут свободны это сделать, и их безопасность будет гарантирована».

«Таким образом, мы ожидаем, что может быть найдено решение, чтобы каждая делегация могла приехать на Украину для участия», — заключил Гудман.