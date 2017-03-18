Россиянину из «досье» BuzzFeed грозят судом на Кипре

Об этом «Ъ» сообщили госпожа Галкина и представители юридического бюро Evgoras Anastasiou & Associates LLC Law Firm, представляющего ее интересы на Кипре.

По словам бывшего пресс-секретаря servers.com, сегодня господину Губареву была направлена досудебная претензия, в которой она обвиняет его в попытке разрушить свою деловую репутацию и похищении документов ее малолетнего сына.

«После нескольких месяцев работы в компании Алексея Губарева, она столкнулась с тем, что он пытается мешать ее дальнейшей карьере, распространяя порочащую информацию о ней и ее семье, — заявил “Ъ” адвокат Алексей Минчин, представляющий интересы госпожи Галкиной в России.— По кипрскому законодательству, у господина Губарева теперь есть месяц, чтобы решить конфликт с заявительницей в досудебном порядке, если же это не будет сделано, дело будет отправлено на рассмотрение в суд».

До отъезда на Кипр Ольга Галкина руководила пресс-службой Ростехнадзора и была вице-мэром Саратова.

В начале февраля стало известно, что Алексей Губарев, в свою очередь, подал в суд на портал BuzzFeed за упоминание своего имени в опубликованном докладе о сборе российскими властями компрометирующих материалов о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщила газета Politico. По данным издания, россиянин потребовал компенсации не менее $15 тыс. BuzzFeed принес Алексею Губареву извинения и убрал его имя из публикации. Сам господин Губарев заявил об отсутствии у него контактов с российской разведкой.

Илья Барабанов