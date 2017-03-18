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09:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Крым наш» 3 года: символ дружбы и воссоединения с РФ во Владивостоке забыт

Кто брал на себя обязательство следить за Сквером Дружбы и почему этого не делает, узнало ИА PrimaMedia.

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фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Владивосток, 18 марта, PrimaMedia.

Три года прошло с того дня, когда Крым и Севастополь официально стали частью России. В честь исторического возвращения территории во многих городах страны провели массовые мероприятия и установили памятные знаки. Владивосток не стал исключением: в апреле 2014-го в сквере перед концертно-развлекательным центром профсоюзов был установлен камень с табличкой «в честь воссоединения», на центральной клумбе цветным гравием высыпали карту Крыма из российского триколора, установили указатель на Севастополь, сквер получил имя «Сквер Дружбы». Однако сегодня горожане могут видеть, что объекты сквера пришли в запустение, за ними никто не ухаживает. Почему символ воссоединения Крыма и России оказался забыт, выясняло ИА PrimaMedia.

Сквер Дружбы открылся во Владивостоке 28 апреля по адресу Светланская улица, 147. Тогда на большой клумбе в центре аллеи, ведущей к концертному залу, появился памятный камень с металлической табличкой, цветной гравий в форме присоединенной территории, рядом — указатель с надписью «Севастополь 10 195 км». Инициаторами создания сквера выступили участники молодежного федерального проекта «Сеть», активно помогала им организация «Патриот Приморья».

«Мы решили на энтузиазме создать целый сквер, который станет первой в России достопримечательностью в честь воссоединения Крыма с нашей страной. Мы установили здесь информационный стенд, где гости сквера могут прочитать, что из себя представляет Крым и узнать о нем нового. На этом работа еще не закончена.

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