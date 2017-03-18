«Крым наш» 3 года: символ дружбы и воссоединения с РФ во Владивостоке забыт
Кто брал на себя обязательство следить за Сквером Дружбы и почему этого не делает, узнало ИА PrimaMedia.
Кто брал на себя обязательство следить за Сквером Дружбы и почему этого не делает, узнало ИА PrimaMedia.
Владивосток, 18 марта, PrimaMedia.
Три года прошло с того дня, когда Крым и Севастополь официально стали частью России. В честь исторического возвращения территории во многих городах страны провели массовые мероприятия и установили памятные знаки. Владивосток не стал исключением: в апреле 2014-го в сквере перед
Сквер Дружбы открылся во Владивостоке 28 апреля по адресу Светланская улица, 147. Тогда на большой клумбе в центре аллеи, ведущей к концертному залу, появился памятный камень с металлической табличкой, цветной гравий в форме присоединенной территории, рядом — указатель с надписью «Севастополь 10 195 км». Инициаторами создания сквера выступили участники молодежного федерального проекта «Сеть», активно помогала им организация «Патриот Приморья».
«Мы решили на энтузиазме создать целый сквер, который станет первой в России достопримечательностью в честь воссоединения Крыма с нашей страной. Мы установили здесь информационный стенд, где гости сквера могут прочитать, что из себя представляет Крым и узнать о нем нового. На этом работа еще не закончена.