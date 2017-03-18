Спортивный фестиваль для студентов проведут в Хабаровске
За звание лучших поборются учащиеся вузов ДФО и стран Азии.
За звание лучших поборются учащиеся вузов ДФО и стран Азии.
В Хабаровске состоится дальневосточный спортивный фестиваль «Новое поколение-2017», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Мероприятие объединит команды вузов Дальнего Востока и стран Азии. Для них проведут соревнования по плаванию, стритбаскету, настольному теннису, дзюдо и
Также планируется, что в краевую столицу приедут эксперты по видам спорта, популярным в студенческой среде, специалисты в области маркетинга, бизнеса и PR.
«В основном все мероприятия подобных спортивных студенческих фестивалей строятся на основе состязаний, где молодые люди выясняют, кто сильнее и быстрее. Мы предлагаем положить в основу практическое обучение, приобретение новых знаний, навыков и интерактивное общение», — рассказал директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Дальневосточного международного спортивного фестиваля студентов» Станислав Лукьянов.
Фестиваль пройдет с 20 по 24 сентября.