Спортивный фестиваль для студентов проведут в Хабаровске

В Хабаровске состоится дальневосточный спортивный фестиваль «Новое поколение-2017», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Мероприятие объединит команды вузов Дальнего Востока и стран Азии. Для них проведут соревнования по плаванию, стритбаскету, настольному теннису, дзюдо и мини-футболу. В программу могут войти пляжный волейбол, пауэрлифтинг и кроссфит. Состязания пройдут в Дальневосточной академии физической культуры и на стадионе имени Ленина.

Также планируется, что в краевую столицу приедут эксперты по видам спорта, популярным в студенческой среде, специалисты в области маркетинга, бизнеса и PR.

«В основном все мероприятия подобных спортивных студенческих фестивалей строятся на основе состязаний, где молодые люди выясняют, кто сильнее и быстрее. Мы предлагаем положить в основу практическое обучение, приобретение новых знаний, навыков и интерактивное общение», — рассказал директор автономной некоммерческой организации «Дирекция Дальневосточного международного спортивного фестиваля студентов» Станислав Лукьянов.

Фестиваль пройдет с 20 по 24 сентября.