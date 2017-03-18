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09:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчанка заставила «Леруа Мерлен» проверить освещение на стройке

В компании планируют замерить степень освещения и угол установки светильников.

Хабаровск, 18 марта, AmurMedia.

«Леруа Мерлен» отреагировала на жалобу хабаровчанки о чрезмерно сильном освещении строящегося гипермаркета. Компания проведет ряд мер по проверке работы светильников и в случае выявления отклонений приведет освещение в норму, сообщила корр. ИА AmurMedia директор гипермаркета «Леруа Мерлен» в Хабаровске Ольга Мамотенко.

Как сообщили в компании, освещение на стройке недавно действительно усилили. Вечером 16 марта в 20.00 были включены мачты освещения прилегающей территории магазина — парковки. В течение ночи проводились пусконаладочные работы — так проверяли работоспособность системы освещения.

Жалобу хабаровчанки на чрезмерное освещение в «Леруа Мерлен» обещали обязательно проверить.

— Мы планируем провести замеры степени освещения и проверить угол установки светильников. В случае обнаружения отклонений от утвержденной проектной документации, мы примем меры по установке светильников в проектное положение. Конечно, жители микрорайона — наши добрые соседи, поэтому мы находимся в конструктивном диалоге с ними ради общего удобства и комфорта, — подчеркнула Ольга Мамотенко.

Напомним, вчера в редакцию ИА AmurMedia обратилась горожанка, живущая в доме рядом со строящимся гипермаркетом «Леруа Мерлен». По ее словам, бьющий в окна свет мешает спать.

— Я встала, а ночью светло, как в сумерках. Мне повезло, что на мой дом свет падает по касательной. А напротив «Леруа» еще находится многоэтажное жилое здание, и им наверняка бьет в окна, — сказала Яна Астафьева.

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