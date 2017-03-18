Ветрено и до 10 градусов тепла будет в столичном регионе

«Температура воздуха в Москве составит 7−9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем в воскресенье облаков станет больше, пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.