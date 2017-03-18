Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле и мае
В середине апреля Казахстан накроет очередная волна холода.
В середине апреля Казахстан накроет очередная волна холода.
В РГП «Казгидромет» рассказали о прогнозе погоды на ближайшие весенние месяцы.
По словам начальника управления долгосрочных прогнозов погоды Гульмиры Акишевой, в апреле казахстанцев ожидает неустойчивая погода, с чередованием холодных и теплых периодов.
Начало месяца выдастся холодным, ветреным, с осадками и гололедными явлениями, затем, с выносом теплых воздушных масс, практически по всей территории Казахстана установится не по сезону теплая, а на юге даже жаркая погода.
Столбики термометров повысятся днем:
на севере, востоке и в центре страны до 10…18 °С тепла;.
на западе до 15…23 тепла;.
на юге и
После чего, в середине месяца, территорию страны накроет очередная волна холода, с осадками смешанной фазы в северной половине и дождями на юге.
В этот период столбики термометров опустятся:
в северной половине ночью до 2 мороза…3 тепла, днем 3…8 тепла;.
в южной половине ночью 3…10 тепла, днем 10…15 тепла.
Третья декада месяца ожидается теплой и дождливой.
Температура воздуха в этот период составит:
в северной половине ночью 5…10 тепла, днем 10…15 тепла;.
в южной половине ночью 10…15 тепла, днем 15…20 тепла.
Как сообщил директор департамента гидрологии Дидар Жанибекулы, в связи с повышением температуры воздуха, следует ожидать начала половодья уже с конца марта — начала апреля.
Уже сейчас условия для формирования стока рек Акмолинской и
На реках Есиль, Жабай, Калкутан возможно превышение опасных отметок уровней воды, разливы и подтопления.
В мае по прогнозу синоптиков ожидается неустойчивая погода: теплые, а порой
При этом в начале и середине месяца вторжение холодных воздушных масс с акватории арктических морей может вызвать мокрый снег.