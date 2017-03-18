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08:05 (мск), источник: Nur.kz

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле и мае

В середине апреля Казахстан накроет очередная волна холода.

Источник: Nur.kz

В РГП «Казгидромет» рассказали о прогнозе погоды на ближайшие весенние месяцы.

По словам начальника управления долгосрочных прогнозов погоды Гульмиры Акишевой, в апреле казахстанцев ожидает неустойчивая погода, с чередованием холодных и теплых периодов.

Начало месяца выдастся холодным, ветреным, с осадками и гололедными явлениями, затем, с выносом теплых воздушных масс, практически по всей территории Казахстана установится не по сезону теплая, а на юге даже жаркая погода.

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Столбики термометров повысятся днем:

на севере, востоке и в центре страны до 10…18 °С тепла;.

на западе до 15…23 тепла;.

на юге и юго-востоке до 20…25 тепла.

После чего, в середине месяца, территорию страны накроет очередная волна холода, с осадками смешанной фазы в северной половине и дождями на юге.

В этот период столбики термометров опустятся:

в северной половине ночью до 2 мороза…3 тепла, днем 3…8 тепла;.

в южной половине ночью 3…10 тепла, днем 10…15 тепла.

Третья декада месяца ожидается теплой и дождливой.

Температура воздуха в этот период составит:

в северной половине ночью 5…10 тепла, днем 10…15 тепла;.

в южной половине ночью 10…15 тепла, днем 15…20 тепла.

Как сообщил директор департамента гидрологии Дидар Жанибекулы, в связи с повышением температуры воздуха, следует ожидать начала половодья уже с конца марта — начала апреля.

Уже сейчас условия для формирования стока рек Акмолинской и Северо-Казахстанской областей складываются таким образом, что в период половодья их водность ожидается на 30−60% больше нормы.

На реках Есиль, Жабай, Калкутан возможно превышение опасных отметок уровней воды, разливы и подтопления.

В мае по прогнозу синоптиков ожидается неустойчивая погода: теплые, а порой по-летнему жаркие дни будут сменяться возвратами холодов с ночными заморозками.

При этом в начале и середине месяца вторжение холодных воздушных масс с акватории арктических морей может вызвать мокрый снег.

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