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15:06 (мск), источник: Om1.ru

Омичам не разрешили устроить митинг у Музыкального театра

Собрание граждан перенесено на территорию СКК имени Блинова.

В Омске 26 марта состоится митинг против коррупции. Омичи, сочувствующие идеям оппозиционера Алексея Навального, намерены потребовать от прокуратуры проведения расследования по пунктам, озвученным в фонде борьбы с коррупцией.

В минувший четверг встреча поменяла свое название на «Народный митинг». Как говорят организаторы, они не принадлежат ни к одной из партий, а участники не получают деньги за то, что собираются. Планировалось, что акция состоится на территории у Музыкального театра, однако на следующих выходных там планируется проведение ремонтных работ. Поэтому место дислокации участников митинга поменяется. Собрание граждан состоится на территории СКК имени Блинова. Об этом сообщают организаторы в соцсетях.

Из поста в группе митинга «ВКонтакте»:

— Итак, администрация города Омска не отказала нам в проведении митинга, но кое-что изменилось: Митинг пройдет на территории СКК им. Блинова (увы, место не такое людное), так как по словам директора музыкального театра — на следующих выходных на территории музыкального театра планируются ремонтные работы (о правдивости этого заявления судить не мне).

Митинг состоится в 14:00. Планируется, что собрание будет длиться порядка двух часов. На данный момент в группе события заявлено свыше 900 участников.

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