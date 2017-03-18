Суббота по Украине будет дождливой
В субботу, 18 марта, по Украине ожидается дождливая погода. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В субботу, 18 марта, по Украине ожидается дождливая погода. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, ветер
В Карпатах временами снег, температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем +1 …- 4 градуса.
В Моршине ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем +6 … + 8 градусов.
В Трускавце ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем +7 … + 9 градусов.
В Сваляве ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем +6 … + 8 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 4 градуса, днем +4 … + 9 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем +4 … + 11 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +3 …- 3 градуса, днем +5 … + 11 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер
В Ялте без осадков. Температура ночью +2 … + 4 градуса, днем +8 … + 10 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +6 … + 8 градусов.