Суббота по Украине будет дождливой

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь, ветер юго-западный, 5−10 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 4 градуса, днем ​​+4 … + 10 градусов.

В Моршине ночью дождь с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+6 … + 8 градусов.

В Трускавце ночью дождь с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+7 … + 9 градусов.

В Сваляве ночью дождь с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь, температура ночью +1 … + 3 градуса, днем ​​+6 … + 8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 4 градуса, днем ​​+4 … + 9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем ​​+4 … + 11 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +2 …- 3 градуса, днем ​​+5 … + 11 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +3 …- 3 градуса, днем ​​+5 … + 11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 4 градуса, днем ​​+5 … + 10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2 … + 4 градуса, днем ​​+8 … + 10 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, ветер южный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем ​​+6 … + 8 градусов.