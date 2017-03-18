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08:23 (мск), источник: ДЕЙТА

18-летнюю дружинницу наградили за борьбу с преступниками в Приморье

В Черниговском районе Приморья дружинникам вручили благодарности и премии, сообщили ИА Дейта.

В актовом зале ОМВД по Черниговскому району прошло совещание, на котором подведены итоги работы добровольных народных дружин.

Приветствуя дружинников, глава поселения отметил, что с начала года дружинами Черниговки проведена огромная работа, направленная на укрепление общественного порядка и безопасности на территории села.

Владимир Владимирович отметил вклад каждого дружинника в обеспечение общественного порядка, выразил благодарность всем членам ДНД и пожелал успехов.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Олег Давлетгореев отметил, что добровольные помощники полиции оказывает весомую помощь отделу.

Так, в 2017 году сотрудниками ОМВД по Черниговскому району вместе с народными дружинниками раскрыто три преступления, выявлено 25 административных правонарушений.

В завершении встречи глава Черниговского сельского поселения Владимир Вовк наградил всех дружинников благодарственными письмами и денежными премиями. Особо отмечен вклад в работу дружины 18-летней Любови Титоренко, которая регулярно участвует в рейдах и проводит профилактическую работу с гражданами.

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