18-летнюю дружинницу наградили за борьбу с преступниками в Приморье
В Черниговском районе Приморья дружинникам вручили благодарности и премии, сообщили ИА Дейта.
В Черниговском районе Приморья дружинникам вручили благодарности и премии, сообщили ИА Дейта.
В актовом зале ОМВД по Черниговскому району прошло совещание, на котором подведены итоги работы добровольных народных дружин.
Приветствуя дружинников, глава поселения отметил, что с начала года дружинами Черниговки проведена огромная работа, направленная на укрепление общественного порядка и безопасности на территории села.
Владимир Владимирович отметил вклад каждого дружинника в обеспечение общественного порядка, выразил благодарность всем членам ДНД и пожелал успехов.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Олег Давлетгореев отметил, что добровольные помощники полиции оказывает весомую помощь отделу.
Так, в 2017 году сотрудниками ОМВД по Черниговскому району вместе с народными дружинниками раскрыто три преступления, выявлено 25 административных правонарушений.
В завершении встречи глава Черниговского сельского поселения Владимир Вовк наградил всех дружинников благодарственными письмами и денежными премиями. Особо отмечен вклад в работу дружины 18-летней Любови Титоренко, которая регулярно участвует в рейдах и проводит профилактическую работу с гражданами.