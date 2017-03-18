Любимый напиток казахстанцев за год резко подорожал

Любимый напиток казахстанцев подорожал за год на 30,4% и стоил к весне 2,84 тысячи тенге за килограмм. Дороже всего чай обходится жителям обеих столиц и Костаная, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

В январе производство чая и кофе достигло 1,97 тысячи тонн — на 36,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Львиная доля производства приходится на Алматы (90,4%) — 1,78 тысячи тонн, на 41% больше, чем годом ранее.

Именно в южной столице осенью прошлого года был запущен обновленный цех по производству и фасовке гранулированного чая ТОО «Tea House» стоимостью 500 млн тенге, модернизация которого была проведена в рамках второй пятилетки карты индустриализации. Кроме того, по программе «ДКБ — 2020» предприятие получило субсидирование процентной ставки по кредиту на частичное приобретение оборудования, что позволило увеличить производственную мощность на 20%. Теперь «Tea House» увеличило производство с 600 до 720 тонн чая в месяц, что составляет порядка 40% доли чайного рынка Казахстана.

Предприятие, на котором работают более 300 сотрудников, экспортирует продукцию в Кыргызстан, Россию, Белоруссию и Монголию. Еще 7,2% выпуска в январе 2017 обеспечили компании Алматинской области — 142 тонны, сразу на 77,5% больше, чем годом ранее.