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18:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Улица в Заельцовском районе Новосибирска превратилась в каток с препятствиями

Без коньков не обойтись. Иначе не дойти. Ни до автобусной остановки, ни до детского сада. Улица Новая в Заельцовском районе превратилась в каток с препятствиями. Местные жители рассказывают — последний раз ее чистили в прошлом месяце, но результатов никаких.

Ждут, когда все растает. Улица Новая — говорят жители — должна называться старой, а еще лучше — забытой. Лед и колдобины. Направление, а не дорога.

Вместо тротуаров снег. Вместо асфальта лед. Мамы с колясками, пенсионеры, дети — в этом районе два детских сада, и другие пешеходы — все рискуют получить травмы, идя по такой дороге. Проблем добавляет несанкционированная парковка.

Александр Лысак, корреспондент: «Некоторые водители оставляют автомобили прямо здесь — на дороге. Из-за этого проезжая часть становится в два раза уже. Пешеходы вынуждены постоянно смотреть по сторонам. Опасно все-таки. Вдруг машина?».

В администрации Центрального округа с ситуацией знакома. Пытались почистить дорогу. В безуспешных попытках винят жителей.

Владислав Мартынов, начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Центрального округа Новосибирска: «Навести нормальный порядок не можем, потому что мешают эти припаркованные машины. Экипаж ДПС попросили, чтобы с их помощью, попробовать разогнать эти машины, которые стоят.

Почему не сделали этого раньше? Непонятно. Почему не чищена вся дорога, если автомобили занимают лишь половину полосы? Ответа нет. Однако чиновники заверили нашу съемочную группу. В эти выходные Новую почистят. До асфальта.

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