Коммунальную аварию в центре Красноярска удалось устранить лишь утром

17 марта около 22:00 в районе ул. Сурикова на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, на протяжении 330 метров произошел порыв трубы диаметром 500 мм. Без горячей воды и тепла остались дома в историческом центре города. Бригады ресурсоснабжающей компании обещали устранить проблемы за несколько часов — к 3:00.

Ночью работы завершить не удалось и горячее водоснабжение в полном объеме поступило в дома жителей центра города лишь сегодня в 9:00.