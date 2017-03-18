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19:13 (мск), источник: Newslab.ru

Коммунальную аварию в центре Красноярска удалось устранить лишь утром

Коммунальную аварию в центре удалось устранить лишь утром, сообщили 18 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

17 марта около 22:00 в районе ул. Сурикова на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, на протяжении 330 метров произошел порыв трубы диаметром 500 мм. Без горячей воды и тепла остались дома в историческом центре города. Бригады ресурсоснабжающей компании обещали устранить проблемы за несколько часов — к 3:00.

Ночью работы завершить не удалось и горячее водоснабжение в полном объеме поступило в дома жителей центра города лишь сегодня в 9:00.

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