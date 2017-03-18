Трудные подростки сходили в хабаровский музей вместе с полицейскими

Музей имени Гродекова посетили воспитанники центра содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по краю. Экскурсию для трудных подростков организовали сотрудники учреждения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работники музея рассказали школьникам об историческом наследии региона. Подростки смогли осмотреть археологические экспонаты, а также предметы искусства различных народностей. Позже они оценили выставку детских творческих работ. Отмечается, что школьников заинтересовали репродукции животного мира и представители водной фауны.