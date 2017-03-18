Трудные подростки сходили в хабаровский музей вместе с полицейскими
Школьников познакомили с историческим наследием региона.
Школьников познакомили с историческим наследием региона.
Музей имени Гродекова посетили воспитанники центра содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по краю. Экскурсию для трудных подростков организовали сотрудники учреждения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Работники музея рассказали школьникам об историческом наследии региона. Подростки смогли осмотреть археологические экспонаты, а также предметы искусства различных народностей. Позже они оценили выставку детских творческих работ. Отмечается, что школьников заинтересовали репродукции животного мира и представители водной фауны.