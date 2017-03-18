243 километра дорог будет отремонтировано в Волгоградской области в 2017 году.

1,5 миллиона квадратных метров дорог в Волгограде было обновлено в 2016 году. Тогда капитально отремонтировали проспекты Ленина и Жукова, улицу Историческую, Козловскую.

В администрации города ВДТВ сообщили, что в 2017 году в планах — выполнение аналогичного объема работ, то есть в 2017 году капитальному ремонту подвергнутся 1,5 миллиона квадратных метров дорог.

Всего дорожные работы в 2017 году охватят 123 километра федеральных трасс, проходящих по территории Волгоградской области. На дорогах регионального значения будет восстановлено 45 километров дорожного покрытия, построено 15 новых объектов общей протяженностью 60 километров.

Ремонт идет в постоянном режиме благодаря государственной поддержке. В 2016 году регион получил из федерального бюджета на дорожное строительство около 10 миллиардов рублей.

В итоге в 2016 было отремонтировано 310 километров дорог, 12 мостовых сооружений, завершился ремонт Первой Продольной магистрали. Были приведены в порядок 87 километров сельских дорог и трассы южного, элистинского, астраханского направлений.

В Волгограде начался ремонт улицы Домостроителей в Дзержинском районе. Важность этой дороги в том, что это дублер основных магистралей, которые идут к центру города. Она предназначена для пропуска транзитного транспорта. В силу большой загруженности дороги вопрос ремонта этого участка особенно актуален. Здесь будет заменено около 600 метров дороги. Подрядчики дают гарантию на асфальтовое покрытие — 4 года, если будут выявлены недостатки дороги после ввода участка в эксплуатацию, строителям придется устранять их за свой счет.

В текущем году в городе запланирована реализация нескольких крупных проектов. В частности, ремонт и благостройство трассы на ростовском направлении, введение в эксплуатацию рокадной дороги в Волгограде, завершение работ на шоссе Авиаторов и ремонт Второй Продольной магистрали. Наконец, будет отремонтирован проезд Дорожников, который разгрузит городские дороги от транзитного транспорта.