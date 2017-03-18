В хабаровском заказнике заметили тихоокеанского белоплечего орлана

Появление редкого для Хабаровского края белоплечего, или тихоокеанского, орлана зафиксировали в заказнике «Хехцирский» в пригороде Хабаровска, сообщает пресс-служба объединенной дирекции заповедников и национальных парков края «Заповедное Приамурье».

Птицу в начале марта заметил госинспектор Сергей Лагутин, проезжая на патрульной машине неподалеку от села Некрасовка, на границе заказника.

Увидеть белоплечего орлана в Хабаровском крае удается чрезвычайно редко. В летописи природы заповедника «Большехехцирский» за последние 50 лет зафиксированы только три таких случая.

«Раньше одиночные особи отмечались в заповеднике тоже в марте: в 1993 году — в прибрежье Амурской протоки, в 2007 году — в устье реки Чирки», — отмечают орнитологи «Заповедного Приамурья».