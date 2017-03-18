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08:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сыну известного на всю страну приморского тигра Амура исполнилось полгода

Шерхан перешел на мясо — в день может съедать по 3 кг и больше.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 марта, PrimaMedia.

Тигренок Шерхан, сын знаменитого Амура, появился в Приморском сафари-парке ровно шесть месяцев назад. Сегодня, 18 марта, малыш отмечает свои полгода. Как рассказал ИА PrimaMedia директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев, тигренок чувствует себя хорошо и съедает уже более 3 кг мяса в день.

Напомним, феноменальная и нашумевшая на весь мира дружба тигра Амура с козлом Тимуром из Приморского сафари-парка давно завершилась, они живут по разным вольерам. Более того, у каждого из них уже появилось потомство — от союза Амура с тигрицей Уссури появился тигренок Шерхан.

Сын тигриной пары появился на свет вместе с сестричкой 18 сентября 2016 года. Когда мама отказалась кормить своих малышей, новорожденная самочка погибла, а вот ее брата ветеринар сафари-парка Василина Татаурова сумела выходить. Нареченный Шерханом тигренок стал практически домашним котом и новым членом семьи ветврача. Первый месяц жизни малыша был очень трудным, и он жил под круглосуточным присмотром, пил молоко из бутылочки для младенцев и был практически беспомощным. Тигренок окреп и сейчас уже проживает на территории сафари-парка.

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