Сыну известного на всю страну приморского тигра Амура исполнилось полгода

Владивосток, 18 марта, PrimaMedia.

Тигренок Шерхан, сын знаменитого Амура, появился в Приморском сафари-парке ровно шесть месяцев назад. Сегодня, 18 марта, малыш отмечает свои полгода. Как рассказал ИА PrimaMedia директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев, тигренок чувствует себя хорошо и съедает уже более 3 кг мяса в день.

Напомним, феноменальная и нашумевшая на весь мира дружба тигра Амура с козлом Тимуром из Приморского сафари-парка давно завершилась, они живут по разным вольерам. Более того, у каждого из них уже появилось потомство — от союза Амура с тигрицей Уссури появился тигренок Шерхан.