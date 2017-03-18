Сыну известного на всю страну приморского тигра Амура исполнилось полгода
Шерхан перешел на мясо — в день может съедать по 3 кг и больше.
Шерхан перешел на мясо — в день может съедать по 3 кг и больше.
Владивосток, 18 марта, PrimaMedia.
Тигренок Шерхан, сын знаменитого Амура, появился в Приморском
Напомним, феноменальная и нашумевшая на весь мира дружба тигра Амура с козлом Тимуром из Приморского
Сын тигриной пары появился на свет вместе с сестричкой 18 сентября 2016 года. Когда мама отказалась кормить своих малышей, новорожденная самочка погибла, а вот ее брата ветеринар