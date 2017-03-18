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09:52 (мск), источник: Интерфакс

Ремонт «Адмирала Кузнецова» могут отложить до 2018 года

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Окончательное решение о сроках и месте проведения ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» пока не принято, сообщил в субботу «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«На следующей неделе состоится совещание с участием военных и представителей промышленности, на котором многое может определиться», — отметил он. «С учетом нехватки средств, если его поставить в ремонт в этом году, он может затянуться надолго», — считает собеседник агентства. «В то же время сейчас корабль “живой”, он может нести боевую службу, что было доказано в ходе его недавнего похода в Средиземное море», — отметил он.

По его словам, в этой связи «одним из рассматриваемых вариантов является отправка авианосца в ремонт не в 2017, а в 2018 году»
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Этот вариант также целесообразен потому, что он может позволить за год подготовить к полетам с авианосца летчиков 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Морской авиации Северного флота, на вооружении которого состоят истребители МиГ-29КР/КУБР, добавил источник.

Корабельная ударная авианосная группа (КУАГ) Северного флота вышла из Североморска 15 октября 2016 года в Средиземное море и вернулась обратно 9 февраля с.г. 15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации «Адмирала Кузнецова» — палубные истребители были задействованы в нанесении ударов по целям террористов на территории Сирии.

Минобороны РФ информировало, что палубная авиация «Адмирала Кузнецова» в Сирии уничтожила более одной тысячи объектов террористов, выполнила 420 боевых вылетов, из них 117 — ночью.

Комментарии
7
perplexed
В то же время сейчас корабль “живой”, он может нести боевую службу, что было доказано в ходе его недавнего похода в Средиземное море
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Ельцин в 96-м тоже доказал, что живой, когда сплясал на сцене. правдо потом полгода в больнице провалялся.
А что изменится в 2018 иксперт не поясняет? Есть слабая надежда ,что великий путин всё-таки победит нехватку средств?
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Александр Моисеев
Ровесник "Адмирала Кузнецова" сейчас бодро плавает под китайским флагом и на здоровье не жалуется. 30 лет - младенческий возраст для тяжёлых кораблей. Просто ухаживать за ними нужно, как это делают США и Китай. А мы пошли по английскому пути и всё тоже заржавело, как в Англии (я о бывшем владыке морей, хоум-флит).
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TURBODED
сейчас Димон сразу выздоровеет...
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