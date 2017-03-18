Ремонт «Адмирала Кузнецова» могут отложить до 2018 года

«На следующей неделе состоится совещание с участием военных и представителей промышленности, на котором многое может определиться», — отметил он. «С учетом нехватки средств, если его поставить в ремонт в этом году, он может затянуться надолго», — считает собеседник агентства. «В то же время сейчас корабль “живой”, он может нести боевую службу, что было доказано в ходе его недавнего похода в Средиземное море», — отметил он.

По его словам, в этой связи «одним из рассматриваемых вариантов является отправка авианосца в ремонт не в 2017, а в 2018 году»

По его словам, в этой связи «одним из рассматриваемых вариантов является отправка авианосца в ремонт не в 2017, а в 2018 году»

Этот вариант также целесообразен потому, что он может позволить за год подготовить к полетам с авианосца летчиков 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Морской авиации Северного флота, на вооружении которого состоят истребители МиГ-29КР/КУБР, добавил источник.

Корабельная ударная авианосная группа (КУАГ) Северного флота вышла из Североморска 15 октября 2016 года в Средиземное море и вернулась обратно 9 февраля с.г. 15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации «Адмирала Кузнецова» — палубные истребители были задействованы в нанесении ударов по целям террористов на территории Сирии.

Минобороны РФ информировало, что палубная авиация «Адмирала Кузнецова» в Сирии уничтожила более одной тысячи объектов террористов, выполнила 420 боевых вылетов, из них 117 — ночью.