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20:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В строящуюся уфимскую школу начался набор учеников

Первоклассников набирают в Демском районе города.

В Уфе в микрорайоне «Серебряный ручей» в Деме, откроется новая школа. В отделе образования Демского районе объявили старт приема заявлений на обучение от родителей. Формируется как начальный блок — с 1 по 4 классы, средний — с 5 по 8 классы и старший — в школе ждут десятиклассников.

Перечень необходимых документов: приложить копии страниц паспорта родителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка и родителей, а также сведения о регистрации по месту жительства.

Документы можно сдать по следующему адресу: Левитана, 29/1, кабинет 23. Также принимаются заявления от персонала: учителей и вожатых.

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