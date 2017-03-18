Омский ученый получил полмиллиона на разработку косметики с пометом червей

На конкурс он представил проект «Разработка технологии получения мукуса и копролитов дождевых червей Сибири для применения их в медицине и косметологии» и получил на его реализацию 500 тысяч рублей.

Проект предполагает исследование слизи и помета дождевых червей для возможного их использования в медицинских препаратах и косметике.

«Целью выполнения проекта является исследование химического состава мукусных секретов и копролитов дождевых червей для определения возможности их использования в медицине и косметологии. Полученные данные в конечном итоге предполагается использовать для создания готовых продуктов: мукус, гель, обогащенный продуктами выделения люмбрицид, маски на основе активированной глины в виде копролитов. Вероятно использование мукуса как ранозаживляющего, противовоспалительного, противомикробного, увлажняющего, противоожогового и регенерирующего средства. Мукус можно использовать непосредственно в качестве сыворотки и как компонент кремов, гелей и масок», — поясняет автор проекта.