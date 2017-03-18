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15:46 (мск), источник: СуперОмск

Омский ученый получил полмиллиона на разработку косметики с пометом червей

Одним из победителей федерального конкурса инновационных проектов «Умник» стал сотрудник лаборатории систематики и экологии беспозвоночных ОмГПУ Станислав Князев, который отметился в направлении «Биотехнологии».

На конкурс он представил проект «Разработка технологии получения мукуса и копролитов дождевых червей Сибири для применения их в медицине и косметологии» и получил на его реализацию 500 тысяч рублей.

Проект предполагает исследование слизи и помета дождевых червей для возможного их использования в медицинских препаратах и косметике.

«Целью выполнения проекта является исследование химического состава мукусных секретов и копролитов дождевых червей для определения возможности их использования в медицине и косметологии. Полученные данные в конечном итоге предполагается использовать для создания готовых продуктов: мукус, гель, обогащенный продуктами выделения люмбрицид, маски на основе активированной глины в виде копролитов. Вероятно использование мукуса как ранозаживляющего, противовоспалительного, противомикробного, увлажняющего, противоожогового и регенерирующего средства. Мукус можно использовать непосредственно в качестве сыворотки и как компонент кремов, гелей и масок», — поясняет автор проекта.

Научно-исследовательская работа будет проводиться на протяжении двух лет, сообщает пресс-служба педуниверситета.

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