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19:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы вышли на митинг «За чистое небо»

Горожане собрались с плакатами и лозунгами на Красной площади.

На Красной площади в Красноярске 18 марта состоялся митинг «За чистое небо». На мероприятие пришли около 1000 человек.

Митингующие потребовали от властей озаботиться экологическими проблемами города. На площади были озвучены основные тезисы итоговой резолюции, среди которых — отказ от вырубки деревьев, перенос заводов за пределы Красноярска, перевод котельных на природный газ, рост штрафов и другие. Документ поддержали все пришедшие на митинг.

Перед собравшимися выступили красноярские политики, депутаты и медики. Ораторы также потребовали решить проблему загрязнения воздуха, в том числе за счет строительства метро.

На митинге не было замечено никаких провокаций. Многие красноярцы пришли с детьми. Практически все митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами на тему чистого неба.

Мероприятие продлилось чуть более часа. Примерно в 12:10 красноярцы стали расходиться по домам.

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