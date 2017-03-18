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11:15 (мск), источник: Известия.Ру

Disney выплатит $3,8 млн за незаконное удержание зарплат сотрудников

Выплаты получат более 16 тыс. человек.

Источник: AP 2017
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Около $3,8 млн выплатит Disney своим сотрудникам за нарушение условий Трудового кодекса и незаконное удержание части заработной платы.

Как сообщил представитель министерства труда США в Джэксонвилле (штат Флорида) Дэниэл Уайт, выплаты получат более 16 тыс. сотрудников развлекательного комплекса Disney World во Флориде, передают местные СМИ.

Disney, в частности, удерживала с работников часть окладов и периодически отказывалась выплачивать сотрудникам премии за работу в неурочное время, которые полагались им по закону.

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