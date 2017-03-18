Кубань ведет войну с жевательной резинкой

Как уточнили в департаменте, на упаковке резинки помещены крайне «странные» надписи. Они призывают подростков «начинать непонятную игру» и делиться результатами в сети. Вице-губернатор Юрий Гриценко, курирующий потребсферу, поручил снять продукцию с продажи. Соответствующие письма отправили владельцам магазинов и торговых точек.

— Не стоит просто дожидаться проверок, — обратился Юрий Гриценко к предпринимателям. — Проявите свою гражданскую позицию. Если у вас есть такой товар на прилавках, убирайте его незамедлительно. Мы не имеем права рисковать нашими детьми. Если есть даже малейший намек на опасный контекст, эту жвачку нужно снимать с продажи.