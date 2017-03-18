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10:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубань ведет войну с жевательной резинкой

В департаменте потребительской сферы края начали поиски жвачки в подозрительной упаковке. Сотрудники ведомства вместе с полицией будут проверять магазины, торговые точки и склады в поисках продукции.

Как уточнили в департаменте, на упаковке резинки помещены крайне «странные» надписи. Они призывают подростков «начинать непонятную игру» и делиться результатами в сети. Вице-губернатор Юрий Гриценко, курирующий потребсферу, поручил снять продукцию с продажи. Соответствующие письма отправили владельцам магазинов и торговых точек.

— Не стоит просто дожидаться проверок, — обратился Юрий Гриценко к предпринимателям. — Проявите свою гражданскую позицию. Если у вас есть такой товар на прилавках, убирайте его незамедлительно. Мы не имеем права рисковать нашими детьми. Если есть даже малейший намек на опасный контекст, эту жвачку нужно снимать с продажи.

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