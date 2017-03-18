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11:04 (мск), источник: РБК

На Сицилии архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами

Архиепископ сицилийского города Монреале Микеле Пеннизи запретил известным мафиози участвовать в крещении и становиться крестными отцами в церквях его епархии. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: AP 2017

Архиепископ выпустил соответствующий декрет, чтобы противостоять мнению, будто боссы мафии обладают патерналистскими чертами.

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«Мафия всегда использовала церковное понятие крестный отец, чтобы наделять своих главарей религиозным авторитетом, в действительности же эти два мира полностью несовместимы», — заявил Пеннизи.

В епархию архиепископа Пеннизи входит и деревня Корлеоне, где родился Дон Корлеоне — вымышленный герой фильмов Фрэнсиса Копполы и книг Марио Пьюзо, отмечает издание.

В феврале архиепископ выступил с критикой священника, который позволил одному из самых известных на Сицилии мафиози Тото Риина выступить крестным отцом на крещении.

Комментарии
1
Свин .
отсталый народ - у нас все прекрасно уживается и дополняет друг друга
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