На Сицилии архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами

Архиепископ выпустил соответствующий декрет, чтобы противостоять мнению, будто боссы мафии обладают патерналистскими чертами.

«Мафия всегда использовала церковное понятие крестный отец, чтобы наделять своих главарей религиозным авторитетом, в действительности же эти два мира полностью несовместимы», — заявил Пеннизи.

В епархию архиепископа Пеннизи входит и деревня Корлеоне, где родился Дон Корлеоне — вымышленный герой фильмов Фрэнсиса Копполы и книг Марио Пьюзо, отмечает издание.

В феврале архиепископ выступил с критикой священника, который позволил одному из самых известных на Сицилии мафиози Тото Риина выступить крестным отцом на крещении.