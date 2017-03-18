В Краснодаре зарегистрирован первый случай укуса клеща. В одно из городских медучреждений с жалобами на укус обратился школьник. В прошлом году в это же время было укушено 8 человек: три — в Сочи, два — в Ново-Покровском районе и по одному в Краснодаре, Кореновске и Курганинском районе.

В Краснодарском крае с укусом клеща может передаться опасное заболевание — клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, вакцины против которой нет.

Клещевой энцефалит в крае не регистрируется, как и не встречается на Кубани таежный клещ — основной переносчик энцефалита.