В Краснодаре зарегистрирован первый случай укуса клеща
В одно из городских медучреждений с жалобами на укус обратился школьник.
В одно из городских медучреждений с жалобами на укус обратился школьник.
В Краснодаре зарегистрирован первый случай укуса клеща. В одно из городских медучреждений с жалобами на укус обратился школьник. В прошлом году в это же время было укушено 8 человек: три — в Сочи, два — в
В Краснодарском крае с укусом клеща может передаться опасное заболевание — клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, вакцины против которой нет.
Клещевой энцефалит в крае не регистрируется, как и не встречается на Кубани таежный клещ — основной переносчик энцефалита.
Для защиты от клеща необходимо быть внимательным на природе — использовать средства защиты и правильно одеваться, сообщили ГТРК «Кубань» в