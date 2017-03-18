В одном из районов Уфы отключат воду

21 марта жители Кировского района Уфы останутся без воды с 10:00 до 20:00. Как сообщили в МУП «Уфаводоканал» холодное водоснабжение отключат по следующим адресам: улица Пугачева 33 В, улица Испытателей 2, улица Испытателей 3, улица Пугачева 120/1, улица Пугачева 15а, 15 г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 102, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120 В, 122б, 122 В, 122, 124, 126, 132, 132 В, 132д, 132 г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2, пер. Альпийский 1/1,8, 10, 2, 11,14, улица Испытателей 5, 7, 9, 11, 13, 15, улица Пугачева 21/2 112/1, 128/1, 124.

Напомним, такие меры связаны с заменой старого водопровода по улице Пугачева.