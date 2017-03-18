Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
8Тайский День слона
12:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы отключат воду

Жители города останутся без воды 21 марта.

21 марта жители Кировского района Уфы останутся без воды с 10:00 до 20:00. Как сообщили в МУП «Уфаводоканал» холодное водоснабжение отключат по следующим адресам: улица Пугачева 33 В, улица Испытателей 2, улица Испытателей 3, улица Пугачева 120/1, улица Пугачева 15а, 15 г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 102, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120 В, 122б, 122 В, 122, 124, 126, 132, 132 В, 132д, 132 г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2, пер. Альпийский 1/1,8, 10, 2, 11,14, улица Испытателей 5, 7, 9, 11, 13, 15, улица Пугачева 21/2 112/1, 128/1, 124.

Напомним, такие меры связаны с заменой старого водопровода по улице Пугачева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Крымские полицейские помогли гражданину Швейцарии продолжить веломарофон
Платье Кейт Миддлтон произвело фурор на балу в Париже
Крымские полицейские помогли гражданину Швейцарии продолжить веломарофон
План Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы
СМИ узнали о вмешательстве представителя Белого дома в дела ФБР
Бывший топ-менеджер Роскосмоса найден мертвым в СИЗО
Японии нужны детали плана совместной деятельности на Курилах
Ремонт «Адмирала Кузнецова» могут отложить до 2018 года
В аэропорту Парижа эвакуированы люди после нападения мужчины
СМИ: О чем поспорили, и что общего нашли Трамп и Меркель
Спорт
АПЛ: Кин атакует Моуринью, Гвардиола все еще не хочет меняться О самом интересном в 29-м туре АПЛ
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь