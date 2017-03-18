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20:20 (мск), источник: Мослента

Проект по сбору вещей для бездомных запустили в Москве

Проект «Вторая жизнь вещей» запустили в столице в рамках года экологии в России.

Источник: РИА "Новости"

Москвичи могут отдать ненужную одежду или предметы быта бездомным и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Прием вещей реализуется в Москве в гипермаркете «АШАН Марьино»

«Если вам разонравилась ваша одежда или обувь, новый проект — отличный повод не выбрасывать ее, а дать ей вторую жизнь. Разумеется, не стоит приносить ветхие, непригодные для использования вещи: для пожертвований принимаются одежда и обувь только в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

Фоторепортаж
«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»20 февраля исполнилось бы 55 лет правозащитнице и основателю фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.

Раз в неделю содержимое контейнера будут забирать сотрудники Центр социальной адаптации Елизаветы Глинки. Там одежду и обувь будут сортировать и выдавать подопечным центра и благотворительного фонда SamuSocial.

Центр социальной адаптации и помощи был назван в честь Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза, в начале 2017 года. Глинка возглавляла благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь» и тесно сотрудничала с Центром. После ее гибели в авиакатастрофе над Черным морем, коллектив и руководство Центра обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем.

Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. На борту разбившегося самолета находились 92 человека: большая часть академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, Елизавета Глинка, журналисты федеральных телеканалов и сопровождавшие их военные и экипаж.

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