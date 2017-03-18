Музей космонавтики открыл выставку, посвященную космонавту Владимиру Комарову

На выставке впервые за несколько десятков лет представят уникальные вещи и предметы из собрания семьи Владимира Комарова: летная куртка, шлем, летные очки и радиопереговорное устройство (ларингофон), с которыми он летал до поступления в отряд космонавтов; полетный костюм, в котором он летал на корабле «Восход»; летняя военная форма, которую он носил на Кубе в январе 1965 года; записи, датированные 12 апреля 1961 года — день полета в космос Юрия Гагарина; тетрадь текстов радиопереговоров с «Ястребом» и «Чайкой»; листок с карандашными записями, которые Владимир Комаров вел на борту корабля «Восход»; множество фотографий и документов.

Выставка продлится по 30 марта 2018 года в зале «Пилотируемой космонавтики».