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14:16 (мск), источник: m24.ru

Музей космонавтики открыл выставку, посвященную космонавту Владимиру Комарову

Открытие выставки приурочили к 90-летию со дня рождения испытателя космического корабля «Союз-1».

Источник: РИА "Новости"

Мемориальный музей космонавтики открыл выставку, посвященную советскому космонавту Владимиру Комарову, под названием «Всегда ты будешь живым примером».

Открытие выставки приурочили к 90-летию со дня рождения космонавта.

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На выставке впервые за несколько десятков лет представят уникальные вещи и предметы из собрания семьи Владимира Комарова: летная куртка, шлем, летные очки и радиопереговорное устройство (ларингофон), с которыми он летал до поступления в отряд космонавтов; полетный костюм, в котором он летал на корабле «Восход»; летняя военная форма, которую он носил на Кубе в январе 1965 года; записи, датированные 12 апреля 1961 года — день полета в космос Юрия Гагарина; тетрадь текстов радиопереговоров с «Ястребом» и «Чайкой»; листок с карандашными записями, которые Владимир Комаров вел на борту корабля «Восход»; множество фотографий и документов.

Выставка продлится по 30 марта 2018 года в зале «Пилотируемой космонавтики».

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