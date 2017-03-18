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10:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Отключения трансляции телерадиопрограмм произойдут в Нижнем Новгороде 20 марта

Как сообщает Нижегородский филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр», ограничение вещания связано с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород».

Согласно информации, 20 марта с 05:00 до 14:00 ожидаются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов «Первый канал», «НТВ», «Россия-1″, “Россия-К”, “Петербург-5 канал”, “Матч ТВ”ТВ Центр", «Россия-24», «ННТВ», «СТС», «ТНТ», «Волга», «Домашний», «РЕН ТВ», «Ю», «ТВ 3», «Звезда», «Disney», «Че», «ТНТ-4» и «Пятница».

Кроме этого, будет отключена трансляция радиостанций «Маяк», «Радио России», «Вести FM», «Серебряный дождь», «Рекорд», «Радио Рандеву», «Радио Дача», «Love Radio», «Ретро FM», «Бизнес FM», «NN-Radio», «Авторадио», «Наше радио», «DFM», «Европа плюс», «Юмор FM», «Дорожное радио», «Комсомольская правда».

Даты и время остановок согласованы с вещателями.

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