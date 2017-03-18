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11:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Заболеваемость ВИЧ растет в Волгоградской области от месяца к месяцу

Заболеваемость ВИЧ растет в Волгоградской области от месяца к месяцу.

За два месяца 2017 года заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями в Волгоградской области составила 5640,8 случаев на 100 тысяч населения. Об этом ВДТВ стало известно от представителей Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Это на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее значительно снизились показатели заболеваемости по таким болезням, как стрептококковая инфекция — на 44%; ветряная оспа — на 83%, педикулез на 67%, сифилис на 96%, гонококковая инфекция на 68%, ОРВИ на 13%, грипп на 78%, пневмония внебольничная на 31%, чесотка на 25%, энтеробиоз на 19%, описторхоз на 4 случая.

Однако выросло на 15% количество случаев заболеваемости сальмонеллезами, на 25% — острыми кишечными инфекциями установленной этиологии, на 30% — острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии и пищевыми токсикоинфекциями; в 4 раза — выросла заболеваемостю острыми вирусными гепатитами А и В.

Выросло количество заболевших хроническими формами вирусного гепатита В и С на 27%, в 3,2 раза — коклюшем, на 4 случая — менингококковой инфекцией, на 27% — туберкулезом, микроспории — на 33%, лямблиозу — на 72%, аскаридозу — в 2,5 раза.

На 6 процентов выросла в региона заболеваемость ВИЧ-инфекцией за январь-февраль 2017 года.

При этом за это время никто не заболел дифтерией и столбняком, корью, краснухой.

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