Дожди и мокрый снег прогнозируются в Беларуси 19 марта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 19 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений, порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем ожидается 2−8 градусов тепла.