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11:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Зоозащитники протестуют против создания дельфинария в Астане

Планы по открытию дельфинария в новом торгово-развлекательном центре Mega Silk Way в Астане вызвали протесты зоозащитников.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Открытое письмо против строительства дельфинария в новом торгово-развлекательном центре Mega Silk Way в Астане появилось в интернете.

Петиция, размещенная на сайте onlinepetition.kz, адресована акиму Астаны Асету Исекешеву, владельцу сети торгово-развлекательных центров Mega Нурлану Смагулову и Рустаму Агееву — генеральному директору сети парков аттракционов Happylon, на территории которого будет создан дельфинарий. Кроме того, текст открытого письма размещен на сайте Казахстанского фонда защиты животных KARE-Забота kare.kz, где под ним подписались 28 общественников.

Свободу дельфинам!

«Мы, представители зоозащитных, природоохранных и других общественных организаций, а также неравнодушные граждане Казахстана, призываем вас отказаться от этой, негативной для имиджа Казахстана, идеи», — говорится в петиции.

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В сообщении отмечается, что мировое научное сообщество осуждает содержание диких животных в неволе и их эксплуатацию в коммерческих целях, тем более, таких высокоразвитых млекопитающих как дельфины. В качестве примера активисты привели Индию, где дельфины официально признаны «личностями, не относящимися к человеческому роду».

Авторы напомнили о том, что в скором времени Астану в рамках международной выставки EXPO посетят множество иностранцев. Темой выставки станет использование возобновляемых источников энергии для сохранения экосистем Земли.

«При этом в качестве разительного контраста гости ТРЦ увидят бассейн с дельфинами — зрелище столь далекое от естественной экосистемы и жестокое по сути», — отмечается в письме.

По словам активистов, содержание дельфинов в условиях Казахстана — страны, не имеющей выхода к морю — требует серьезного научного сопровождения, тогда как в Казахстане нет специалистов по китообразным.

«Дельфинарий — это сложнейшая в техническом отношении и дорогостоящая проблема по созданию условий, хотя бы отдаленно схожих с их естественной средой обитания (морская вода), а также по кормлению животных свежей морской рыбой. Кроме того, вы наверняка осведомлены об опасности заражения людей от дельфинов сложно поддающимися лечению зоонозными инфекциями, а также о других потенциальных опасностях, которые может нести такой контакт. Например, известны случаи, когда дельфины, измученные неволей, нападали на контактировавших с ними людей, и даже убивали их», — продолжили авторы петиции.

Они уверены, что каким бы большим ни был бассейн в дельфинарии, он все равно не сможет удовлетворить физиологических и психологических потребностей дельфинов. На свободе дельфин ежедневно проплывает до 100 километров, он может набирать скорость до 45 километров в час и нырять до 100 метров в глубину. В неволе дельфины не могут жить полноценно; они болеют, впадают в депрессию и довольно быстро погибают.

«Содержание дельфинов в неволе — жестоко по отношению к разумным животным, а их использование в развлекательных целях — неэтично по отношению к посетителям», — говорится в петиции.

В сообщении отмечается, что современные технологии позволят создать более гуманные и безопасные развлечения, например, настенный дисплей, передающий звуки подводного мира и голограммы резвящихся дельфинов.

«Убедительно просим вас принять во внимание наши доводы и отказаться от создания дельфинария на территории ТРЦ Mega Silk Way в Астане. Мы уверены в том, что коммерческая выгода от дельфинария никогда не сможет компенсировать тот урон, который может быть нанесен воспитанию наших детей, а также позитивному имиджу нашей страны и ее новой, современной столицы в глазах миллионов гостей», — заключили авторы письма.

Для животных — это игра, а не обязанность.

Sputnik Казахстан обратился за комментарием в пресс-службу сети парков аттракционов Happylon. В компании поблагодарили активистов за неравнодушие.

«Мы крайне серьезно и щепетильно подошли к созданию проекта “Парк Морских животных”. До старта проекта были приглашены эксперты с многолетним опытом работы. Также важным является то, что приезд морских животных будут сопровождать команды высококвалифицированных специалистов, посвятивших свою жизнь работе с ними», — сообщили Sputnik Казахстан в Happylon.

Также в компании заверили, что морские животные приедут с людьми, к которым они привыкли и привязались, чьей заботе доверяют.

«Приглашенные морские животные уже не в первом поколении выращены в искусственной среде, и не могут быть выпущены в естественную среду обитания. Они попросту там не выживут. Также эксперты утверждают, что каждое представление — это скорее игра для животных, чем обязанность», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что общение с дельфинами является одним из эффективных способов лечения особенных детей, поэтому компания Happylon планирует в рамках «Парка морских животных» программу инклюзивного развития.

«Мы будем рады пригласить экспертов казахстанского сообщества защиты животных на встречу, чтобы ответить на все вопросы. Мы открыты к диалогу», — заключили в компании.

Техническое открытие ТРЦ Mega Silk Way в Астане состоялось 6 марта, официальное открытие запланировано на 23 марта.

В Астане действует передвижной дельфинарий, расположенный возле дворца спорта «Казахстан». Организатором водного шоу с дельфинами является карагандинская компания «Раус 2014».

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