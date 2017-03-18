Снег в канун Наурыза в Алматы: капризы погоды или изменение климата
Корреспондент Tengrinews.kz обратился доктору наук НИИ экологии и климата Борису Степанову.
Корреспондент Tengrinews.kz обратился доктору наук НИИ экологии и климата Борису Степанову.
Весна в Алматы все не наступает, и даже накануне длинных выходных в преддверии Наурыза в городе выпал снег. Что это — совокупность совпавших атмосферных процессов, оказавших такое влияние на погоду, или уже можно говорить об изменении климата в местных широтах — с этими вопросами корреспондент Tengrinews.kz обратился к доктору наук НИИ экологии и климата Борису Степанову.
Прежде всего ученый пояснил разницу между ежедневной погодой и понятием климата. С точки зрения науки климат — это средняя погода за 30 лет. В Казахстане за последние полвека температура увеличилась всего на 1,5 градуса. Кажется, что это немного, однако за это время ледники уменьшили свой объем почти в два раза.
В целом в мире продолжается потепление климата, о чем красноречиво свидетельствует факт «плавления» Ледовитого океана. При этом на разных территориях изменение климата сказывается
Однако то, что происходит на юге Казахстана, по словам доктора наук НИИ экологии и климата,
«Март холодный, это зависит от того, где формируются циклоны и антициклоны. Никто не может сказать уверенно, что произойдет с погодой больше чем на шесть суток вперед. Погода изменчива и предсказывать ее на большие промежутки времени люди не научились. Но сейчас люди просто не знают, какие холода стояли, к примеру, в 1953, 1954 годах. Морозы зимой были до минус 30 градусов в Алматы. Люди в валенках ходили. Я хорошо помню, как мы в мае ходили на демонстрации и шел снег. Если судить так, то у нас сейчас совсем тепло», — вспомнил Степанов.
Доктор наук НИИ экологии и климата не согласился с тем, что климат на юге Казахстана меняется в сторону субтропического, однако поделился новостями об исследованиях климатологов.
«Мы живем в средней широте континентального климата. А субтропический климат — это когда и тепло, и влаги много. Насколько мне известно, климатологи прогнозируют существенное потепление, которое для нас крайне нежелательно. Если климатическая температура повысится на
При этом ученый добавил, что для него «каждая погода благодать».
«Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда или обувь. Когда я сижу и пью чай, глядя на снег, я не чувствую изменения климата. Был бы чай», — поделился Степанов.