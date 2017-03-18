Снег в канун Наурыза в Алматы: капризы погоды или изменение климата

В целом в мире продолжается потепление климата, о чем красноречиво свидетельствует факт «плавления» Ледовитого океана. При этом на разных территориях изменение климата сказывается по-разному. В каких-то уголках планеты может даже похолодать.

Прежде всего ученый пояснил разницу между ежедневной погодой и понятием климата. С точки зрения науки климат — это средняя погода за 30 лет. В Казахстане за последние полвека температура увеличилась всего на 1,5 градуса. Кажется, что это немного, однако за это время ледники уменьшили свой объем почти в два раза.

Весна в Алматы все не наступает, и даже накануне длинных выходных в преддверии Наурыза в городе выпал снег. Что это — совокупность совпавших атмосферных процессов, оказавших такое влияние на погоду, или уже можно говорить об изменении климата в местных широтах — с этими вопросами корреспондент Tengrinews.kz обратился к доктору наук НИИ экологии и климата Борису Степанову.

Однако то, что происходит на юге Казахстана, по словам доктора наук НИИ экологии и климата, все-таки отношения к климату не имеет.

«Март холодный, это зависит от того, где формируются циклоны и антициклоны. Никто не может сказать уверенно, что произойдет с погодой больше чем на шесть суток вперед. Погода изменчива и предсказывать ее на большие промежутки времени люди не научились. Но сейчас люди просто не знают, какие холода стояли, к примеру, в 1953, 1954 годах. Морозы зимой были до минус 30 градусов в Алматы. Люди в валенках ходили. Я хорошо помню, как мы в мае ходили на демонстрации и шел снег. Если судить так, то у нас сейчас совсем тепло», — вспомнил Степанов.

Доктор наук НИИ экологии и климата не согласился с тем, что климат на юге Казахстана меняется в сторону субтропического, однако поделился новостями об исследованиях климатологов.

«Мы живем в средней широте континентального климата. А субтропический климат — это когда и тепло, и влаги много. Насколько мне известно, климатологи прогнозируют существенное потепление, которое для нас крайне нежелательно. Если климатическая температура повысится на два-три градуса, у нас каждый год будут идти крупные сели. Потому что там, где сейчас летом выпадает снег или град, будут выпадать дожди», — объяснил Степанов.

При этом ученый добавил, что для него «каждая погода благодать».

«Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда или обувь. Когда я сижу и пью чай, глядя на снег, я не чувствую изменения климата. Был бы чай», — поделился Степанов.