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13:17 (мск), источник: N + 1

Статуя Рамзеса II оказалась изображением другого фараона

Колоссальная статуя египетского фараона, обнаруженная в Каире 7 марта 2017 года, принадлежала фараону XXVI династии Псамметиху I, а не Рамзесу II (XIX династия).

Источник: Reuters

О наиболее вероятной, но не окончательной атрибуции статуи сообщил на пресс-конференции министр по делам древностей Египта Халед эль-Анани. Он пояснил, что на спине колосса начертано одно из пяти имен Псамметиха I.

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По словам министра, исследователи не исключают, что фараон Псамметих I, живший шестью веками позже Рамзеса II, мог использовать статую своего предшественника, но вероятность этого невелика. Об итогах пресс-конференции сообщает The New York Times.

Кварцитовое изваяние весом более 50 тонн обнаружили на северной окраине Каира в районе Матария археологи из совместной египетско-германской экспедиции. Предыдущая египетско-германская экспедиция в 2006 году нашла в той же Матарии пятитонную статую Рамзеса II, изваянную из розового гранита.

За неделю колосса удалось извлечь из грунта и перевезти к зданию Египетского музея в центре Каира. В будущем отреставрированное изваяние предполагается выставить в новом Большом Египетском музее, первая очередь которого откроется для посетителей весной 2018 года.

Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры. Его царствование ознаменовалось большими военными успехами, в том числе победой над Хеттским царством.

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При этом фараоне в Верхнем и Нижнем Египте были развернуты огромные стройки: появилась новая столица Пер-Рамзес в дельте Нила, поминальный храм Рамессеум в Фивах, храмы в честь Рамзеса II и его жены царицы Нефертари на юге, в Абу-Симбеле, и т. д. В честь Рамзеса II было изваяно больше статуй, чем в честь какого-либо другого фараона.

Колоссы Рамзеса были известны европейцам Нового времени еще по сообщениям античных авторов. В 1817 году Британский музей приобрел у итальянского авантюриста-археолога Бельцони одно из изваяний Рамзеса из фиванского Рамессеума. Об этой статуе английский романтик Перси Биши Шелли сложил свой знаменитый сонет «Озимандия» (Озимандия — древнегреческая транслитерация тронного имени Рамзеса II). Русскоязычному читателю сонет может быть известен в переводе К. Д. Бальмонта.

Псамметих I царствовал в VII веке до нашей эры. Он добился централизации Египта, покоренного в предыдущем столетии ассирийскими царями. Его основная деятельность была сосредоточена на севере страны. Царствование Псамметиха открыло так называемый Поздний период истории Древнего Египта.

Юлия Штутина

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