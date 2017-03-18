Статуя Рамзеса II оказалась изображением другого фараона

О наиболее вероятной, но не окончательной атрибуции статуи сообщил на пресс-конференции министр по делам древностей Египта Халед эль-Анани. Он пояснил, что на спине колосса начертано одно из пяти имен Псамметиха I.

По словам министра, исследователи не исключают, что фараон Псамметих I, живший шестью веками позже Рамзеса II, мог использовать статую своего предшественника, но вероятность этого невелика. Об итогах пресс-конференции сообщает The New York Times.

Кварцитовое изваяние весом более 50 тонн обнаружили на северной окраине Каира в районе Матария археологи из совместной египетско-германской экспедиции. Предыдущая египетско-германская экспедиция в 2006 году нашла в той же Матарии пятитонную статую Рамзеса II, изваянную из розового гранита.

За неделю колосса удалось извлечь из грунта и перевезти к зданию Египетского музея в центре Каира. В будущем отреставрированное изваяние предполагается выставить в новом Большом Египетском музее, первая очередь которого откроется для посетителей весной 2018 года.

Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры. Его царствование ознаменовалось большими военными успехами, в том числе победой над Хеттским царством.