Статуя Рамзеса II оказалась изображением другого фараона
Колоссальная статуя египетского фараона, обнаруженная в Каире 7 марта 2017 года, принадлежала фараону XXVI династии Псамметиху I, а не Рамзесу II (XIX династия).
Колоссальная статуя египетского фараона, обнаруженная в Каире 7 марта 2017 года, принадлежала фараону XXVI династии Псамметиху I, а не Рамзесу II (XIX династия).
О наиболее вероятной, но не окончательной атрибуции статуи сообщил на
По словам министра, исследователи не исключают, что фараон Псамметих I, живший шестью веками позже Рамзеса II, мог использовать статую своего предшественника, но вероятность этого невелика. Об итогах
Кварцитовое изваяние весом более 50 тонн обнаружили на северной окраине Каира в районе Матария археологи из совместной
За неделю колосса удалось извлечь из грунта и перевезти к зданию Египетского музея в центре Каира. В будущем отреставрированное изваяние предполагается выставить в новом Большом Египетском музее, первая очередь которого откроется для посетителей весной 2018 года.
Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры. Его царствование ознаменовалось большими военными успехами, в том числе победой над Хеттским царством.
При этом фараоне в Верхнем и Нижнем Египте были развернуты огромные стройки: появилась новая столица
Колоссы Рамзеса были известны европейцам Нового времени еще по сообщениям античных авторов. В 1817 году Британский музей приобрел у итальянского
Псамметих I царствовал в VII веке до нашей эры. Он добился централизации Египта, покоренного в предыдущем столетии ассирийскими царями. Его основная деятельность была сосредоточена на севере страны. Царствование Псамметиха открыло так называемый Поздний период истории Древнего Египта.
Юлия Штутина