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11:39 (мск), источник: 365info.kz

Летний кубок высшей лиги КВН пройдет в Астане

В рамках проведения «ЭКСПО-2017» и празднования Дня столицы Астана впервые примет ежегодный летний кубок КВН.

Источник: 365info.kz

Игру среди чемпионов высшей лиги Клуба веселых и находчивых последних лет проведет Александр Масляков-старший, сообщает управление культуры, архивов и документации Астаны.

Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года. За победу поборются команды «Азия MIX» (Бишкек), «Сборная Камызякского края», «Город Пятигорск», а также специально для этой игры будет возрождена команда «KAZAХИ». Помимо команд-чемпионов в Астану прибудут постоянные члены жюри.

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