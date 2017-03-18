Летний кубок высшей лиги КВН пройдет в Астане

Игру среди чемпионов высшей лиги Клуба веселых и находчивых последних лет проведет Александр Масляков-старший, сообщает управление культуры, архивов и документации Астаны.

Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года. За победу поборются команды «Азия MIX» (Бишкек), «Сборная Камызякского края», «Город Пятигорск», а также специально для этой игры будет возрождена команда «KAZAХИ». Помимо команд-чемпионов в Астану прибудут постоянные члены жюри.