Летний кубок высшей лиги КВН пройдет в Астане
В рамках проведения «ЭКСПО-2017» и празднования Дня столицы Астана впервые примет ежегодный летний кубок КВН.
В рамках проведения «ЭКСПО-2017» и празднования Дня столицы Астана впервые примет ежегодный летний кубок КВН.
Игру среди чемпионов высшей лиги Клуба веселых и находчивых последних лет проведет Александр
Летний чемпионат КВН состоится 1 июля 2017 года. За победу поборются команды «Азия MIX» (Бишкек), «Сборная Камызякского края», «Город Пятигорск», а также специально для этой игры будет возрождена команда «KAZAХИ». Помимо