2,7 тысячи жителей Иркутска пришли на митинг в годовщину воссоединения Крыма с Россией

Торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялся в Иркутске сегодня, 18 марта. В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов, члены правительства региона, представители политических партий, общественных организаций, студенческие отряды. Всего на площади перед Дворцом спорта «Труд» собралось 2,7 тысячи человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

«Сегодня мы здесь собрались, чтобы все вернулись в то время, когда в состав Российской Федерации вошел Крым. Это событие — один из ярких примеров в мировой истории. Более 90% жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. Воля двух миллионов человек сделала свое дело», — сказал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, культуры, науки. Делегации Иркутской области и Республики обмениваются опытом в различных сферах.

«Сегодня мы отмечаем важное событие — трехлетие присоединения республики Крым к Российской Федерации. Не так давно было принято это мужественное решение. На референдуме абсолютное большинство жителей Крыма высказались за присоединение к России. Восторжествовала историческая справедливость», — подчеркнул Сергей Брилка.