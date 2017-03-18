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12:29 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев приглашают озеленить город и высадить бесплатные саженцы во дворах

Воронежцев приглашают принять участие в ежегодном озеленении города и высадить бесплатные саженцы во дворах своих домов.

Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила глава воронежского городского управления экологии Наталья Ветер на заседании, посвященном вопросам сохранения и развития зеленого фонда города. Наталья Ветер уточнила, что для получения бесплатных саженцев для высадки во дворах желающим нужно обратиться с заявками в районные управы.

Глава управления экологии также рассказала, что в этом году озеленение воронежских улиц начнется в середине апреля. Всего весной этого года планируется высадить в городе около 3 500 деревьев и примерно 10 000 кустарников. В первую очередь озеленять будут улицы, где недавно вырубались старые деревья: это проспекты Революции, Ленинский и Московский, улицы Плехановская, Пушкинская, Среднемосковская, Ленинградская, бульвар Победы и площадь Ленина. Здесь планируется высадить 170 крупных саженцев кленов, лип, каштанов и тополей. Также новая зеленая аллея появится около Воронежского Дома офицеров на проспекте Революции — здесь будет высажено 32 молодых деревца вместо спиленных ранее аварийных старых деревьев. Около 500 саженцев планируется высадить в «Аллеях молодоженов».

Ранее мэрия сообщила о том, что на озеленение Воронежа в этом году выделено 2,5 миллиона рублей. Уже сейчас в городе начались работы по вырубке и санитарной обрезке старых деревьев. Вскоре районные управы получат саженцы деревьев и кустарников для высадки во дворах, скверах и на территориях общего пользования.

Городское управление экологии приглашает воронежцев принять участие не только в самом озеленении, но и проектировании и формировании зеленых зон города. Предложения и идеи по обустройству новых зеленых территорий можно отправить в управление экологии по адресу ecoupr@cityhall.voronezh-city.ru или г. Воронеж, ул. 25 Октября, 37. Заявки и предложения принимаются до 27 марта.

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