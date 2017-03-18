Согласно информации, рекламная конструкция в виде чаши с пельменями с надписью «Здесь самые лучшие пельмени» в районе ул. Большой Покровской, 22 была установлена без каких-либо разрешительных документов. В связи с этим сотрудники отдела развития потребительского рынка и предпринимательства администрации Нижегородского района провели встречу с руководителями вновь открывшегося заведения общественного питания, в ходе которой были получены гарантии добровольного демонтажа данной конструкции. Также администрация Нижегородского района уведомила о размещении незаконной рекламной конструкции на улице Большой Покровской у дома № 22 административно-техническую инспекцию для принятия мер в случае невыполнения обещаний собственниками конструкции.
Как пояснили НИА «Нижний Новгород» в УФАС Нижегородской области, административная ответственность за данное нарушение может колебаться в размере от одной тысячи для физлиц, до миллиона рублей для юрлиц.