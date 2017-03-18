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12:42 (мск), источник: Publika.md

В Дурлештах разворотили главную улицу пригорода, там проводят канализацию

Незаасфальтирована, в ямах, в грязи — так выглядит сейчас Кавказская улица в Дурлештах. Всё из-за того, что местные власти приступили к строительству канализации.

Источник: Publika.md

На дороге установили предупреждающие знаки, но некоторым водителям приходится их игнорировать, так они вынуждены пользоваться именно этим шоссе. Один из автовладельцев застрял в канаве прямо посреди улицы.

На видео в социальных сетях запечатлено, как автомобиль застрял в канаве. Но водителям ничего не приходится делать, как ездить по разбитой дороге.

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«Сейчас ситуация немного улучшилась. Указатель есть, но более смелые водители его не соблюдают. Я сам видел три разбитые машины».

«Разумеется трудно, но что делать. Грязно, конечно, но проблема решится».

«Для старого человека, особенно такого как я, очень тяжело. Но что делать. Ухабов много».

Ремонтники уверяют, что положат асфальт по окончанию работ.

«Наверху есть дорожные знаки, шоссе закрыто. Мы делаем ремонт до следующего перекрёстка, затем всё уберём», — сказал прораб Станислав Пластинский.

По словам властей, жителей улицы подключили к водопроводу, а теперь подключают к канализации.

«Улица закрыта по согласованию с дорожной полицией до конца марта. Полиция Дурлешт иногда патрулирует участок. Ставят знаки на место. Другие меры, к сожалению, не предпринимаются. Практически 90% молдавских улиц, скажем так, разбиты, и Дурлешты, думаю, не исключение», — отметил главный специалист по земельным участкам Иван Голбан.

Кавказская улица — одна из основных артерий Дурлешт.

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