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11:42 (мск), источник: Tengrinews

Легендарный космонавт Алексей Леонов поблагодарил Казахстан

«Я вернулся в Казахстан, чтобы сказать людям и земле спасибо за то, что мы сделали», — сказал космонавт.

Источник: Tengrinews

Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос, поблагодарил Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Хочу сказать спасибо за вашу землю. Потому что там происходили все основные события. Именно там 18 марта, в снежное утро, мы стартовали. Я никогда не видел казахскую степь белоснежной, а здесь я ее увидел. Я потом вернулся в Казахстан, чтобы сказать людям и земле спасибо за то, что мы сделали», — сказал Алексей Леонов.

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Алексей Леонов пригласил казахстанцев посмотреть блокбастер Тимура Бекмамбетова и Евгения Миронова «Время первых».

«Уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, фильм, я думаю, вы получите удовольствие. Это подлинная история», — отметил Леонов.

Алексей Леонов в 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18—19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе этого полета Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут девять секунд. Во время выхода проявил исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль. Войти в шлюз Леонову удалось, только стравив из скафандра излишнее давление, при этом он залез в люк корабля не ногами, а головой вперед, что запрещалось инструкцией.

Первый масштабный российский фильм о космосе, снятый в формате 3D, — «Время первых» — выйдет на экраны в форматах 3D/2D 6 апреля 2017 года. Также казахстанских кинозрителей ожидает дублированная на казахский язык версия фильма.

Картина повествует о реальной истории полета корабля «Восход-2», в ходе которого был осуществлен первый выход человека в открытый космос. Съемочная группа смогла воссоздать драматические обстоятельства героического полета и возвращения на землю экипажа Алексея Леонова (Евгений Миронов) и Павла Беляева (Константин Хабенский).

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