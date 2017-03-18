Легендарный космонавт Алексей Леонов поблагодарил Казахстан
«Я вернулся в Казахстан, чтобы сказать людям и земле спасибо за то, что мы сделали», — сказал космонавт.
«Я вернулся в Казахстан, чтобы сказать людям и земле спасибо за то, что мы сделали», — сказал космонавт.
Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос, поблагодарил Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Хочу сказать спасибо за вашу землю. Потому что там происходили все основные события. Именно там 18 марта, в снежное утро, мы стартовали. Я никогда не видел казахскую степь белоснежной, а здесь я ее увидел. Я потом вернулся в Казахстан, чтобы сказать людям и земле спасибо за то, что мы сделали», — сказал Алексей Леонов.
Алексей Леонов пригласил казахстанцев посмотреть блокбастер Тимура Бекмамбетова и Евгения Миронова «Время первых».
«Уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, фильм, я думаю, вы получите удовольствие. Это подлинная история», — отметил Леонов.
Алексей Леонов в 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.
Первый масштабный российский фильм о космосе, снятый в формате 3D, — «Время первых» — выйдет на экраны в форматах 3D/2D 6 апреля 2017 года. Также казахстанских кинозрителей ожидает дублированная на казахский язык версия фильма.
Картина повествует о реальной истории полета корабля «Восход-2», в ходе которого был осуществлен первый выход человека в открытый космос. Съемочная группа смогла воссоздать драматические обстоятельства героического полета и возвращения на землю экипажа Алексея Леонова (Евгений Миронов) и Павла Беляева (Константин Хабенский).