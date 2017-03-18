К 170 казанским домам подведут новые магистральные водопроводы
Казанская программа перехода на индивидуальные системы отопления позволит обновить и систему водных магистралей.
Казанская программа перехода на индивидуальные системы отопления позволит обновить и систему водных магистралей.
Завершается работа по формированию графика реализации масштабной программы перевода многоквартирных домов Казани с центрального на индивидуальное отопление. Об этом было заявлено на совещании в Доме Правительства РТ.
«По программе перехода от ЦТП на ИТП мы техсовет по поручению Президента провели. Все участвующие в реализации программы стороны: Фонд газификации, город Казань, ГИСУ — ознакомлены. Прошу в рамках тех договоренностей организовать работу», — обратился глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин к участникам реализации программы.
Окончательный график будет утвержден в течение 10 дней. Сейчас завершается организационная и