К 170 казанским домам подведут новые магистральные водопроводы

Завершается работа по формированию графика реализации масштабной программы перевода многоквартирных домов Казани с центрального на индивидуальное отопление. Об этом было заявлено на совещании в Доме Правительства РТ.

«По программе перехода от ЦТП на ИТП мы техсовет по поручению Президента провели. Все участвующие в реализации программы стороны: Фонд газификации, город Казань, ГИСУ — ознакомлены. Прошу в рамках тех договоренностей организовать работу», — обратился глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин к участникам реализации программы.