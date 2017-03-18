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12:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

К 170 казанским домам подведут новые магистральные водопроводы

Казанская программа перехода на индивидуальные системы отопления позволит обновить и систему водных магистралей.

Завершается работа по формированию графика реализации масштабной программы перевода многоквартирных домов Казани с центрального на индивидуальное отопление. Об этом было заявлено на совещании в Доме Правительства РТ.

«По программе перехода от ЦТП на ИТП мы техсовет по поручению Президента провели. Все участвующие в реализации программы стороны: Фонд газификации, город Казань, ГИСУ — ознакомлены. Прошу в рамках тех договоренностей организовать работу», — обратился глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин к участникам реализации программы.

Окончательный график будет утвержден в течение 10 дней. Сейчас завершается организационная и проектно-комплектационная работа. «Выявились дополнительные вопросы, которые срочно нужно решить. На 170 где-то домах придется провести перекладку вводных водопроводных магистралей в жилые дома в связи с недостаточностью существующих объемов подачи», — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

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